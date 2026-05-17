Mala suerte para Pepe Martí en la victoria del vigente campeón de la Fórmula E

Una de cal y otra de arena en Mónaco. Pepe Martí celebraba el sábado su primer podio en la Fórmula E, pero el domingo tuvo que abandonar por un incidente con Cassidy. El español de Cupra hablaba de la “suerte” en las calles del Principado y es precisamente lo que no tuvo, al igual que su compañero de equipo, Dan Ticktum, que a pesar de conseguir otra vez la pole, acabó 14º. Oliver Rowland consiguió su primera victoria esta temporada saliendo 8º, con el debut de Felipe Drugovich en el podio.

Misma historia que el sábado. Dan Ticktum consiguió la pole y conservó el liderato en una primera vuelta accidentada en Mónaco, con el trompo de Da Costa, cuando rodaba 2º. Mortara le tocó y tuvo una sanción de 10 segundos. Pepe salió 10º, su mejor puesto de salida en la Fórmula E, y mantuvo la posición.

Pronto empezaron los cambios. Mortara y Vergne superaron a Ticktum, que bajó al 3º. Pepe luchó contra Nato por la 8º posición, pero le adelantó Dennis y volvió a su posición de partida. Mortara aumentó su distancia hasta un segundo y medio, pero Mahindra le pidió que guardase energía. Mientras, el español de Cupra bajó hasta el 12º, porque le adelantaron Günther y Müller con el modo ataque.

En la vuelta 6 salió la bandera amarilla porque Nato se quedó parado tras un toque con Barnard. En cabeza, Müller cogió el liderato y se marchó a más de 2 segundos de Mortara. Pepe aprovechó en la vuelta 8 y lanzó su primer modo ataque desde la 12º posición. El español subió hasta el 9º puesto, mientras Evans se colocaba primero.

Dennis y Buemi superaron a Pepe, que bajó al 11º puesto. Ticktum activó su primer attack mode en la vuelta 15 y subió hasta la 2º posición. El británico volvió a liderar la prueba porque Mortara hizo su segunda activación.

La mala suerte y el drama llegó en la vuelta 19. Pepe tuvo que abandonar después de un accidente en La Rascasse con Cassidy. El de Citroën apuró por el exterior y no dejó espacio al español, yéndose directo al muro, cuando iba 12º. Dirección de carrera decretó el FCY (Full Course Yellow) y Da Costa subió la liderato, tras activar su segundo y último modo ataque.

En la lucha por la victoria, Mortara activó su último modo ataque y se puso líder. En la vuelta 26, dirección de carrera sacó de nuevo el FCY porque Barnard estaba aparcado en la curva 8, justo antes de la entrada al túnel, pero Rowland ya había superado a Mortara y el vigente campeón de la Fórmula E consiguió su primera victoria de la temporada. Mortara acabó 2º, pero con la penalización bajó al 5º puesto, y dejo el podio a Drugovich 2º y a Da Costa 3º, a pesar del trompo de la primera vuelta.

Mitch Evans sigue liderando el Mundial con 128 puntos y con la victoria en la ronda 10, Rowland asciende hasta la 2º posición con 109. Mortara se mantiene 3º con 103 puntos y Wehrlein baja a la 4º con 101, después de llegar primero en el campeonato al doble E-Prix de Mónaco. Tras el podio del sábado y el abandono del domingo, Pepe está 11º con 40 puntos a tan solo 1 del top 10 que lo marca De Vries. La próxima parada de la Fórmula E será el 19 y 20 de junio en Sanya (China).