Una mala decisión estratégica deja a Álex Palou sin victoria

Lo que a veces te da, otras te lo quita. Esto es exactamente lo que le ha pasado a Álex Palou en el circuito rutero de Indianápolis. En Long Beach, el español consiguió la victoria por la parada rápida en boxes del equipo y en esta carrera se la han quitado, después de un fallo estratégico, fruto de algunas decisiones de dirección de carrera. El catalán acabó primero en todas las sesiones del fin de semana, excepto en la carrera, aunque sigue líder del campeonato en el mes más grande de la Indycar.

El comienzo fue caótico. Incluso antes de la bandera verde, Rinus Veekay dañó su alerón delantero por un toque, ya que atrás ya habían empezado las escaramuzas. Palou marcó el ritmo y conservó el liderato, a pesar de montar los neumáticos duros. Justo detrás empezó el lio en la primera curva. Rosenqvist se pasó de frenada, tocó a O’Ward y los dos trompearon. El sueco se quedó en medio de la pista y Dixon y Collet se lo comieron. Vuelta 1 y primera bandera amarilla. Con estos incidentes, Malukas subió al 2º puesto, Graham Rahal al 3º y Kirkwood que salía 9º, se puso 4º.

Se relanzó la carrera en la vuelta 6 y Kirkwood superó a Rahal y Malukas para colocarse 2º en busca de Palou. El español ya tenía más de 1 segundo de ventaja con el resto y esa distancia aumentaba 3 décimas cada vuelta. En la vuelta 19, el catalán tenía más de 4 segundos de ventaja sobre Kirkwood. Aunque había piezas de monoplaza en la trayectoria de la curva 7, no fue suficiente para que dirección de carrera sacara la bandera amarilla.

Las decisiones empezaron a ser algo raras, porque en la vuelta 21 Alexander Rossi se quedó parado en plena recta de meta y dirección de carrera solo sacó una bandera amarilla localizada. En los demás sectores ondeaba la verde y en el siguiente giro hubo una neutralización en todo el circuito. Hubo algo de desconcierto entre los pilotos.

Esta confusión puso en peligro la victoria de Palou. En la vuelta 24, la calle de boxes no estaba abierta y todos habían parado, menos el español y Kirkwood, los líderes de la carrera y del campeonato. Chip Ganassi tomó una mala decisión y el de Andretti siguió al catalán. En el siguiente giro los dos entraron a cambiar neumáticos. Palou fue de los únicos que montó el duro y Kirkwood puso el blando, y salieron 19º y 20º.

La carrera se relanzó y Will Power lideraba, tras salir último. Lundgaard superó a Rahal para ponerse 3º. Por detrás, Palou y Kirkwood adelantaron a Collet, pero se vieron implicados en un accidente. En la vuelta 28 volvió a salir la bandera amarilla por el toque entre Sting Ray Robb, Simpson y Rosenqvist, que obligó al español a salirse por la hierba para no chocar. A pesar de estos incidentes, habían remontado. Kirkwood 14º y Palou 16º.

Paró Power y la prueba la relanzó Malukas como líder. Mientras que el piloto del Team Penske sacaba ventaja yendo primero, Palou remontó hasta el 12º puesto, hasta que paró en la vuelta 38. Chip Ganassi decidió cambiar la estrategia del español y montó blandos, saliendo 21º. Ericsson y Kirkwood le siguieron y el 2º en el campeonato tuvo problemas en la rueda delantera derecha con una tuerca y salió por detrás del catalán.

Los pilotos empezaron a parar en boxes para cambiar sus estrategias y Palou fue remontando. En la vuelta 48, entró el líder de la carrera, Malukas, y el español ya estaba 9º. El catalán superó a Foster, que se fue largo, y a Simpson y O’Ward con otra estrategia, y se puso 6º. Pasaron los giros y en la 59, Power entró a boxes, cuando era primero. El piloto de Andretti se saltó la línea blanca en la salida del pit lane y le sancionaron con un drive through. Otra posición para Palou que ya estaba 5º.

Malukas volvió al liderato con un Lundgaard que se acercaba por momentos. Palou volvió a parar en la vuelta 63 para poner un blando nuevo, bajó al 15º puesto, aunque recuperó su 5º posición cuando los demás pilotos entraron a boxes. Hubo lucha en la cabeza y a 17 giros para el final, Lundgaard superó a Malukas y consiguió su segunda victoria en la Indycar. El de Andretti acabó 2º y Graham Rahal 3º. Josef Newgarden fue 4º y después de medio enmendar el fallo estratégico, Palou terminó 5º.

Álex Palou sigue liderando la Indycar con 237 puntos, 27 más que Kyle Kirkwood 2º, que finalmente acabó 9º en el circuito rutero de Indianápolis. David Malukas es 3º con 185 puntos y Christian Lundgaard sube hasta la 4º posición con 182. Josef Newgarden es 5º con 162 y Scott Dixon y Pato O’Ward están 6º y 7º empatados a 148 puntos. La categoría estadounidense ha entrado en su mes más grande y la siguiente prueba será la 110 edición de las 500 millas de Indianápolis (domingo 24 de mayo).