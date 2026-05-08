La lucha entre Toyota y Hyundai está servida en Portugal

El Rally Islas Canarias fue emocionante y se prevé que el de Portugal también lo sea. Este año es evidente la superioridad de los Toyota frente a los Hyundai, pero puede ser que en esta prueba sea diferente. Aunque lidere Oliver Solberg, piloto de la firma japonesa, después de marcar el mejor tiempo en el stage 2, solo tiene 3,4 segundos de ventaja sobre Adrien Fourmaux 2º. Sébastien Ogier cierra el top 3 y Dani Sordo está 7º, tras empezar el día 4º.

La jornada empezó con la victoria de Fourmaux en el tramo Águeda / Sever de 15,08 kilómetros. Evans terminó 2º a tan solo 1 décima y Solberg 3º a 2. Aunque solo era el primer stage, la igualdad era evidente. Con buenas sensaciones, Dani Sordo empezó 4º a tan solo 1,2 segundos del liderato.

La ventaja de Fourmaux en cabeza solo duró un tramo, ya que Solberg firmó el mejor crono en el segundo stage, el más largo del día (Sever / Albergaria, 20,24 kilómetros). El sueco sacó 3,6 segundos al francés, que acabó 3º. 2º fue Neuville y 8º Sordo con algunos problemas. El jueves se acabó con una superespecial de 1,93 kilómetros en Figueira da Foz, que fue para Ogier.

Vaya Rally de Portugal que nos espera. Por ahora, Solberg lidera con un “inicio limpio” y le saca 3,4 segundos a Adrien Fourmaux 2º. Ogier cierra el top 3, con Neuville 4º y el líder del Mundial, Elfyn Evans 5º, a tan solo 3 décimas del ganador en las Islas Canarias. Dani Sordo terminó la jornada 7º con “buena sensación con el coche”, y con la mirada puesta en “apurar un poco más y estar en la lucha” el viernes. Un viernes en el que habrá siete stages con dos pasos por Mortágua, Arganil y Lousa, y uno por Góis, y veremos si la lluvia hace acto de presencia, ya que el jueves no lo hizo y se espera que desate el caos en el Rally.

Clasificación Rally de Portugal hasta el stage 3

Clasificación Rally de Portugal después del stage 3 / WRC

El Rally de Portugal empieza bien para los españoles en WRC2 y WRC3

En su segunda participación con el Skoda Fabia RS Rally2, Jan Solans lidera la categoría, después de registrar el mejor tiempo en el tramo 2. El español tiene 4,1 segundos de ventaja sobre Alejandro Cachón, que se benefició de los problemas de Suninen. Yohan Rossel acabó 3º en Rally2, a tan solo 2 décimas del piloto español del Repsol Toyota. En WRC3, el turco Ali Türkkan se sitúa al frente de la tabla de tiempos, sacándole 3 segundos a Gil Membrado 2º.