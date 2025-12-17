Lucas Cruz, el par perfecto de Carlos Sainz: "Vamos al Dakar con las mismas ilusiones y las mismas ganas"

Carlos Sainz y Lucas Cruz se han convertido en un binomio inseparable en los últimos años en el emblemático Rally Dakar. La dupla española ha competido junta desde 2010, año en el que ya conquistaron la victoria. La primera de las cuatro que tiene en su palmarés el barcelonés, todas ellas junto al madrileño.

Pero la historia entre Sainz y Cruz es mucho más antigua. Se conocieron en 1994, en el marco de un programa de jóvenes talentos dirigido por Sainz y durante los siguientes años sus caminos se cruzaron sin llegar a juntarse del todo. En 2004, tras finalizar su etapa como piloto del Mundial de Rallies, Sainz decidió apostar por la aventura del Dakar, donde volvió a coincidir con el que acabaría siendo su copiloto, un joven barcelonés, ingeniero informático de profesión que pronto sintió la llamada del motor.

"Uno de los primeros Dakar que él (Carlos Sainz) hizo yo iba de asistencia en un camión y tuvieron un problema durante la etapa, antes de la jornada de descanso. Tuvimos que reparar el coche en la especial y fue uno de los momentos un poco particulares, que pasamos de estar en un camión de asistencia a equipos a luego poder competir con él y conseguir la victoria", explicó Cruz en una charla reciente con SPORT.

Lucas Cruz y Carlos Sainz celebran su victoria en el Dakar 2010 / CEZARO DE LUCA

Juntos han hecho historia atesorando buenos momentos, pero también malos, como cuando "no consigues acabar las carreras". "Los mejores recuerdos siempre son las victorias. También los primeros Dakar, que son los que marcan un poco la trayectoria y sobre todo, lo que es el recuerdo de lo que era la carrera en África y los inicios", rememora para SPORT.

Un año complicado

En 2024 hicieron historia al convertirse en la primera pareja en ganar el Dakar con tres marcas distintas (Volkswagen, Peugeot, Mini y Audi) y en 2025 la mala suerte llamó a su puerta para dejarlos fuera de batalla a las primeras de cambio. En este 2026 volverán a hacer pareja para afrontar el reto "con las mismas ilusiones y las mismas ganas", tal y como aseguró Cruz. Lo harán de la mano del Ford M-Sport, al volante de una versión evolucionada del Ford Raptor T1+, en una edición que el copiloto catalán ya avanza que será "complicada". "Hay nuevas marcas, muchos pilotos jóvenes que van empujando fuerte y creo que el ritmo va a ser bastante alto. Pero hemos hecho los deberes y falta que la estrategia que planteemos sea la correcta y podamos marcar diferencias en esas especiales complicadas", apuntó.

Desvelado ya el recorrido oficial, Lucas Cruz tiene claro cuáles serán los puntos a tener en cuenta en esta edición. "Hay las etapas maratón, tanto la primera semana como la segunda, que serán clave porque no habrán trazas de moto, con lo cual todo el problema que podremos encontrar tanto a la hora de abrir como de pasar las dunas, sin traza, van a ser las cuatro etapas. Será clave para marcar una estrategia de cara a conseguir buenas posiciones de salida en uno de los dos días", analizó.