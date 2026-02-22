Lluvia, viento...y triplete de Bulega en Australia

Nicolò Bulega ha comenzado con fuerza la nueva temporada del Mundial de Superbikes en Australia y se ha anotado un rotundo triplete que le sitúa como primer líder del campeonato. La lluvia y el viento han complicado al extremo la carrera del domingo en el circuito de Phillip Island, pero el piloto italiano de Ducati ha podido con todo.

Bulega (Aruba.it) ha repetido su éxito de 2025 en tierras australianas, ganando las tres carreras del fin de semana. En la última, que se ha disputado en agua, Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) y Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) han completado el podio.

Caos desde el principio

Bulega ha hecho una gran salida, manteniendo el liderato desde la pole y abriendo más de un segundo sobre Yari Montella (Barni Spark Racing Team), que salía desde la segunda. Bassani también ha ganado varias posiciones, mientras que su compañero Alex Lowes ha caído hasta la quinta plaza. Aunque ha estabilizado su ritmo, el #22 se ha ido al suelo en la vuelta 19 en la curva 1. En la vuelta 4, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) ha adelantado a Bassani colándose en el podio.

Sam Lowes rodaba en el podio cuando se ha caído en la vuelta 6 en la curva 3. Ha sido trasladado al centro médico, donde ha sido declarado ‘no apto’ con una fractura en la muñeca izquierda y contusiones en la mano derecha y el tobillo izquierdo.

Esa caída ha devuelto a Bassani al podio, aunque a seis segundos de Montella, segundo. La situación se ha mantenido estable hasta que el #5 se ha ido al suelo en la curva 9 de la vuelta 16. Eso ha catapultado a Bassani a la segunda plaza y a Bautista a la tercera.

Esta es la 23ª victoria de Bulega en WorldSBK, por lo que supera a Marco Melandri como el italiano con más triunfos, e iguala a Troy Corser y Jonathan Rea con ocho victorias en Phillip Island. Bassani ha sumado dos podios en un mismo round por segunda vez en su carrera (la primera vez fue en Magny-Cours 2022), mientras que Bimota ya suma tres podios este año, a uno de su total de 2025. Bautista se ha convertido en el segundo piloto más veterano en lograr un podio en WorldSBK con 41 años, 3 meses y 1 día, justo por detrás de Max Biaggi (44 años, 1 mes, 7 días).

El bicampeón español ha tenido que defenderse de Tarran Mackenzie (MGM Optical Action Racing) por la cuarta plaza antes de la caída de Sam Lowes, de modo que el #95 se ha tenido que conformar con la P4, una buena remontada desde la 13ª plaza en parrilla y su mejor resultado en WorldSBK. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) ha conseguido el mejor resultado de Yamaha del fin de semana con la quinta posición.

Ha habido una gran batalla por la sexta posición entre Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), su compañero Miguel Oliveira e Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati). Petrucci ha terminado justo por delante del portugués, que otra vez ha remontado desde la 21ª plaza en la parrilla, tras su problema técnico al final de la Superpole Race. Lecuona ha sido octavo, a 0.473s de Oliveira.

El Top 6 de la Carrera 2 de WorldSBK en Australia, resultados completos aquí:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati)

2. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +11.336s

3. Álvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +17.790s

4. Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing) +28.356s

5. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +30.966s

6. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +31.901s

Vuelta rápida: Nicolo Bulega, Ducati - 1’40.406s

Clasificación general:

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 62 puntos

2. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) 42

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 26

4. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) 25

5. Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) 19

6. Iker Lecuona (Aruba.it Racing - Ducati) 19