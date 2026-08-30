La lluvia pospone el quinto título de Indycar de Álex Palou

Álex Palou tendrá que esperar hasta el domingo 30 de agosto para hacer historia en la Indycar y conquistar su quinta Copa Astor. El piloto español vio cómo la lluvia obligaba a detener la primera carrera de Milwaukee cuando se habían completado 91 vueltas y aplazaba la resolución del campeonato al domingo a las 15:00 (horario peninsular español). Pato O’Ward lidera la carrera, mientras Palou marcha 14º y Kyle Kirkwood, su principal rival por el título, es séptimo.

Palou clasificó segundo, pero una penalización de nueve posiciones por “cambios no aprobados en el motor” le obligó a partir undécimo, después de que Chip Ganassi Racing decidiera sustituir el propulsor de su monoplaza de cara a la primera carrera de Milwaukee, lo que supuso superar el límite de cuatro motores permitido durante la temporada. Scott McLaughlin registró la mejor velocidad media (266,4 km/h) en la clasificación y se llevó la pole, pero, al igual que el español, fue sancionado y salió décimo, dejando el primer puesto a Pato O’Ward.

La lluvia retrasó una hora el inicio de la prueba. O’Ward luchó contra Josef Newgarden en los primeros instantes de la carrera por el liderato, aunque el mexicano lo mantuvo. Palou no arriesgó en la salida, pero ascendió al décimo puesto en los primeros giros, mientras que Kirkwood, su rival en el campeonato, estaba vigésimo.

Los pilotos buscaban sus ritmos. Rosenqvist superó a Newgarden en la vuelta 14 y se puso segundo. Con la inercia del adelantamiento, el sueco sobrepasó por el interior a O’Ward en el giro 22 y se puso líder de la carrera. Por detrás, Palou estaba noveno tras superar a Grosjean y se acercó al octavo puesto de Foster.

En la vuelta 24 llegó la cabeza de carrera a los doblados. Rosenqvist adelantó a un combativo Graham Rahal, mientras O’Ward y Newgarden peleaban por esa segunda posición que se quedó el mexicano. En el liderato, el sueco sacó más de siete segundos de ventaja sobre sus perseguidores cuando empezaron las paradas en el giro 44.

Los primeros en entrar en boxes fueron Dixon y Kirkwood para buscar una estrategia algo diferente. Palou paró en la 51, y los pilotos de cabeza lo hicieron una vuelta más tarde, el líder Rosenqvist en la 53 y el segundo O’Ward en la 52. Después de las paradas, el mexicano superó al sueco en pista y se puso a comandar la prueba. Rossi entró unos giros antes a boxes y ascendió al tercer puesto, con Kirkwood séptimo y Palou décimo.

La bandera amarilla salió en la vuelta 64 porque la lluvia volvió a hacer acto de presencia. Bajo coche de seguridad, Palou paró de nuevo en boxes para cambiar neumáticos y repostar combustible en una estrategia “alternativa”, dicho por el propio piloto español, y bajó al 14º puesto. En el giro 91, dirección de carrera decretó la bandera roja por la lluvia y tras casi cuatro horas de espera, Indycar anunció que posponía la carrera 1 de Milwaukee al domingo 30 de agosto a las 15:00 (horario peninsular español). Pato O’Ward saldrá primero con Felix Rosenqvist segundo y Alexander Rossi tercero. Josef Newgarden comenzará cuarto, Christian Lundgaard quinto y Will Power sexto. El máximo oponente de Palou por el campeonato, Kyle Kirkwood, empezará desde la séptima posición y el piloto español 14º.

Las cuentas del quinto campeonato de Álex Palou en Indycar

El español encabeza la clasificación general con 553 puntos, 91 más que su principal rival, Kirkwood (462). Tercero está Lundgaard (443) a 110 puntos, cuarto Malukas (411) a 142 y O’Ward (399) cierra el top cinco a 154 puntos del español.

Para lograr su ansiado quinto título, Palou necesita salir de la primera carrera de Milwaukee con 108 puntos de ventaja sobre Kirkwood, es decir, con 17 puntos más. Esto significa que, si el español gana, Kirkwood debería acabar quinto o mejor para evitar el alirón del catalán. Si Palou termina segundo, el estadounidense debe acabar noveno o mejor; y si es tercero, Kirkwood debe terminar 12º o mejor para evitar el quinto título del piloto de Sant Antoni de Vilamajor. De momento, Kirkwood está séptimo en la prueba y Palou 14º, lo que dejaría el título abierto para la carrera 2.

Palou también puede proclamarse campeón virtual de Indycar si, al acabar la primera carrera, su ventaja al frente del campeonato aumenta hasta los 98 puntos. En ese caso, el catalán solo necesitaría tomar la salida en las dos últimas citas del año. Esto se debe a que la categoría estadounidense otorga un mínimo de cinco puntos a todo piloto que toma la salida en una carrera. Si Palou no es matemáticamente campeón tras la primera carrera, el español tendrá una nueva oportunidad en la segunda prueba de Milwaukee. Las cuentas serían más sencillas, ya que, para lograr su quinto campeonato, Palou necesitaría mantener únicamente una ventaja de 54 puntos sobre Kirkwood.

La primera carrera se retomará mañana, domingo 30 de agosto, a partir de las 15:00 (horario peninsular español), y se podrá ver a través de Movistar+. La segunda prueba también se disputará el domingo 30 de agosto, pero a las 19:00 (horario peninsular español) en el mismo circuito, el óvalo de Milwaukee, y se podrá ver a través de #Vamos. Álex Palou saldrá en la pole por octava vez en esta temporada (20º en la Indycar), y el español puede hacer historia al conquistar matemáticamente su quinto título de Indycar. Además, recuerda que podrás seguir todo lo que pase en el campeonato estadounidense con las crónicas y todas las noticias en Diario SPORT.