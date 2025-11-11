La leyenda Jonathan Rea será probador de Honda

El norirlandés Jonathan Rea, el más laureado de la historia del Mundial de Superbike, que se ha retirado al finalizar esta temporada, se convertirá en 2026 en piloto probador de Honda, informó la marca japonesa este martes.

Rea, de 38 años, fue campeón mundial en 2015, 2016, 2017, 2018 y 2020; subcampeón en 2021; y tercero en 2014, 2022 y 2023. El piloto ha ganado 119 carreras y ha acumulado 264 podios en la categoría.

Este anuncio supone el regreso del norirlandés a Honda, con la que corrió en sus años de formación y tres temporadas en el Campeonato Británico. De esta forma, fue la marca con la que dio el salto al Mundial de Superbike y con la que corrió hasta 2014.

"Desde el momento en que HRC compartió sus planes y el nuevo papel que tenían previsto para mí, me entusiasmó inmediatamente comprender cómo podría contribuir. Volver a Honda, el fabricante con el que obtuve mi primera experiencia en el WorldSBK y mi primera victoria en la categoría, me parece como cerrar un círculo", dijo.

"Aunque mi papel será bastante diferente al que estaba acostumbrado como piloto a tiempo completo, estoy muy motivado para afrontar este nuevo capítulo. Mi objetivo es aportar toda la experiencia y los conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera y utilizarlos para apoyar el desarrollo de la CBR1000RR-R y del equipo oficial Honda HRC de la mejor manera posible", apuntó Rea.