“Podría haber acabado muy mal”: Le tiran una piedra a Alejandro Cachón en pleno Rally de Acrópolis

La jornada del viernes del Rally de Acrópolis “podría haber acabado muy mal”, pero afortunadamente todo quedó en un susto. Alejandro Cachón y Borja Rozada venían a tope en el último tramo de la jornada de viernes del Rally Acrópolis de Grecia, cuando un ‘aficionado’ lanzó una piedra que impactó y rompió el parabrisas del Toyota Repsol de los españoles: “Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más”, escribe el asturiano en sus redes sociales.

Afortunadamente la piedra no atravesó el cristal, ni afectó a la visión de Cachón y Rozada. Este incidente no paró a los españoles, y lograron marcar el mejor tiempo en el último stage de la jornada del viernes en Thiva: “Nada, ni nadie han podido parar el primer scratch de Alejandro Cachón y Borja Rozada en el Rally Acrópolis 2026”, anotó la cuenta de Toyota Gazoo Racing Spain refiriéndose a la piedra lanzada por un ‘impresentable’.

En la retransmisión oficial del Rally Acrópolis de Grecia en RallyTV, se confirmó que la organización y el equipo de seguridad de la prueba se encuentran trabajando en la búsqueda del individuo que lanzó la piedra. Cuando lo encuentren se puede enfrentar a importantes sanciones.

“Somos terceros en WRC2 pero el día podría haber acabado muy mal. Todo el equipo trabaja muy duro y Borja Rozada (su copiloto) y yo damos lo mejor que tenemos para que alguien arruine el trabajo de tanta gente así. Espero que si esto no ha sido accidental, no piséis un tramo más”, escribió Cachón en sus redes sociales sobre el incidente.

En lo meramente deportivo, Andreas Mikkelsen lidera en Rally2 tras marcar scratch en cuatro de los once tramos disputados hasta el mediodía del sábado. El noruego tiene una ventaja de 13,3 segundos sobre Robert Virves, segundo, y de 1 minuto 7 segundos sobre Alejandro Cachón, tercero.