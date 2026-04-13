Las Le Mans Series baten récords de asistencia en el Circuit

Las European Le Mans Series han estrenado la temporada 2026 de forma inmejorable. Las 4 Horas de Barcelona han ofrecido una carrera emocionante y un espectáculo de primer nivel a los 33.000 aficionados que han pasado por el Circuit de Barcelona-Catalunya durante el fin de semana, estableciendo la cifra de asistencia más alta registrada hasta la fecha para este evento de resistencia.

La ronda inaugural de las ELMS ha dado que hablar desde el inicio. Y es que un incidente sin consecuencias graves en la salida ha hecho alargar la prueba 25 minutos más para compensar el tiempo perdido con una bandera roja. Con una nutrida parrilla de participantes ansiosos por competir, el equipo de la pole ha tomado la directa. El Inter Europol Competition (Garg, De Gérus), sin embargo, no ha podido mantenerse en la posición de honor más de media hora.

Cuando se ha abierto el pit lane para realizar las primeras paradas, el United Autosports (Peebles, Saucy, Hanley) ha tomado las riendas, siendo el rival referente en la primera hora de competición. Poco después, el Forestier Racing by Panis (Rousset, Grey, Mason) empezaba su particular pulso con estos conjuntos de cabeza y, aunque ha podido liderar durante numerosas vueltas, un conocido Jack Doohan (Nielsen Racing) ha aparecido de la nada para plantarle cara.

De hecho, a 30 minutos para la bandera de cuadros, Doohan era el líder provisional de la prueba, pero se le ha ido complicando todo: una última parada, una sanción de 10 segundos, un toque con el United Autosports… Una situación que ha sabido aprovechar el Forestier Racing by Panis para tomar la directa.

Final de locura

La carrera se ha acabado decidiendo en los últimos cinco minutos, con hasta cinco prototipos persiguiéndose sin tregua. Con el ascenso del Forestier Racing by Panis ha venido el descenso a la segunda posición del equipo de la pole, el Inter Europol Competition, que ha mantenido sus opciones de victoria hasta el final. El podio absoluto y de LMP2 ha sido completado finalmente por el United Autosports.

Este mismo conjunto se ha llevado otro podio en la categoría Pro/Am, firmando la segunda posición con Brich, Patterson y Boyd. A pesar de tener la medalla de plata, el equipo de Zak Brown ha marcado la pauta durante gran parte de la prueba. La victoria ha sido para el Algarve Pro Racing, entre cuyos pilotos se encuentra el hijo de Jarno Trulli, Enzo Trulli, con sus compañeros Jensen y Jakobsen.

En LMP3, el Rinaldi Racing (Fernandes Cautela, Rodella, Pedersen) ha construido una victoria muy calculada en los últimos compases de la carrera, mientras que el Proton Competition (Kurzejewski, Sargent, Lietz) ha sido el mejor de los LMGT3 después de estar las cuatro horas en el top 3.

De los participantes de casa, Lorenzo Fluxà (Vector Sport) ha conseguido una meritoria sexta plaza en la categoría LMP2 Pro/Am, mientras que Daniel Nogales (Team Virage) ha sido quinto en LMP3. Menos suerte ha tenido Fran Rueda (Kessel Racing), que ha vivido una carrera con múltiples problemas. Al final ha sido 11º de LMGT3.

Capietto firma la segunda victoria de la Porsche Carrera Cup France

La Porsche Carrera Cup France ha abierto la actividad en pista esta mañana con su segunda prueba puntuable. Macéo Capetto (Pierre Martinet by Alméras) le ha impedido a Marvin Klein (ABM) repetir como vencedor, que se ha conformado finalmente con la segunda plaza. Florian Latorre (2B) Autosport ha completado el podio absoluto de la copa monomarca. Jérôme Boullery (Racing Technology) ha sido el mejor clasificado de la categoría Pro Am.

Próxima parada: Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP

El próximo evento que celebrará el Circuit de Barcelona-Catalunya será el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP, del 15 al 17 de mayo.