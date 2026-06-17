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Lando Norris y Valentino Rossi competirán juntos este verano

El emblemático Festival de la Velocidad de Goodwood contará con dos grandes nombres del motor para su presente edición

Lando Norris y Valentino Rossi se verán las caras este verano

Lando Norris y Valentino Rossi se verán las caras este verano / SPORT

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Cristina Moreno

Cristina Moreno

Este verano, el emblemático Festival de la Velocidad de Goodwood que se celebra anualmente en los jardines de Goodwood House West Sussex (Inglaterra), contará en su edición de 2026 con dos nombres de alto nivel como cabeza de cartel: el piloto de Fórmula 1, Lando Norris, y con el expiloto de MotoGP, Valentino Rossi. Entre ambos, aportarán a la cita un total de diez títulos mundiales, uno del británico, conseguido el curso pasado, y nueve del italiano, a este evento que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de julio.

El propio evento confirmó esta semana la presencia de los dos pilotos que supondrán un reclamo para el evento que tendrá lugar poco después del Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará en Silverstone del 3 al 5 de julio, una cita en la que reinó Lando Norris el curso pasado. Para el piloto de McLaren, serán la primera vez en Goodwood, siguiendo la senda de Max Verstappen, quien ya atrajo todos los focos del evento en la edición de 2024.

El piloto neerlandés participó en el marco de las celebraciones del 20 aniversario de Oracle Red Bull Racing, uniéndose a varios de sus compañeros pilotos de Red Bull para un desfile especial en la colina.

Por su parte, Valentino Rossi regresará a la cita por primera vez desde 2015, cuando aún era piloto de MotoGP. Desde su retirada del mundial de motociclismo, el #46 se ha consolidado en el mundo de las carreras de GT y de resistencia, compitiendo en el GT World Challenge Europe y en el Campeonato Mundial de Resistencia.

Los dos pilotos llegarán el viernes por la tarde para un 'Balcony Moment' en Goodwood, donde los aficionados podrán disfrutar de su presencia desde una tribuna especial ubicada entre las columnas del palacio del Duque.

Lando Norris en el Circuir de Barcelona-Catalunya

Lando Norris en el Circuir de Barcelona-Catalunya / McLaren Mastercard Formula 1 Team

"Goodwood siempre es fantástico, es una auténtica fiesta del automovilismo. Hay un ambiente increíble, muchísimos aficionados, y compartirlo con una leyenda como Valentino lo hace todo aún más especial", explicó Norris en declaraciones que recoge la agencia de noticias italiana ANSA.

Valentino Rossi, por su parte, afirmó que "Goodwood es algo realmente especial, una auténtica celebración del automovilismo en todas sus formas. Estar en el Festival of Speed, ver a tantos aficionados apasionados y compartir escenario con deportistas increíbles como Lando Norris y John McGuinness hace que la experiencia sea inolvidable".

Una cita emblemática

El objetivo competitivo del fin de semana es conseguir el mejor tiempo en una carretera de montaña de 1,86 kilómetros, la famosa hillclimb -subida a la colina-, pero este no es el único foco de interés del Festival de la Velocidad de Goodwood, que reúne vehículos de todos los ámbitos del motor. El evento ofrece a sus visitantes exhibiciones de coches y motos de carreras históricos, exhibe tecnología automovilística de vanguardia y brinda la oportunidad de conocer a pilotos de carreras, como en este 2026 con Norris y Rossi.

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Nacido en 1993, el Festival se ha convertido en un imprescindible para los amantes del motor que reúne a más de 200.000 en cada edición con el objetivo de celebrar de la historia del automovilismo, las innovaciones y la emoción de la competición.

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