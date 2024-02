Laia Sanz brilla con otro triunfo en Extreme-E

El Team Acciona de Carlos Sainz, con Laia Sanz y Fraser McConnell al volante, ha ganado por segundo año consecutivo la carrera de domingo en el Desert XPrix de Arabia Saudí y se mete de lleno en la pugna por el campeonato con el Team Rosberg X Racing, que lidera la general.

El equipo de Nico Rosberg X Racing no perdonó el sábado en la primera tanda, con Kristoffersson y Ahlin-Kottulinsky superando al Veloce Racing y al equipo McLaren de Cristina Gutiérrez, quienes acabaron segundos y terceros, respectivamente.

Laia Sanz no quería irse de vacío y hoy ha presionado desde el principio para llevarse su primera victoria del curso. Mattias Ekström y Cristina Gutiérrez empataron a puntos con Veloce Racing, pero el ‘Traction Challenge’ dictó sentencia a favor de Kevin Hansen y Molly Taylor. Ellos, junto a Andretti y a Rosberg X Racing y Acciona Sainz, iban a luchar en la gran final por la victoria.

Un vez allí la dupla de Acciona Sainz no ha tenido rivales. McConnell tuvo una muy buena salida para ponerse en cabeza con Andretti justo detrás. Sanz tomó el relevo decisivo en las dos últimas vueltas y no mantuvo a raya a la británica Munnings para darle a su equipo su tercera victoria en Extreme E, la segunda en Arabia Saudí tras la lograda el año pasado en Neom. Los vigentes campeones, Rosberg X Racing terminaron en cuarto puesto. Ahora, llega un parón de casi cinco meses para la disputa de una cita que aún no tiene sede, pero será en Europa.

GRAN FINAL - DESERT XPRIX 1

1. F.McConell - L. Sanz ACCIONA | SAINZ XE Team 10'54"000

2. T. Hansen - C. Munnings Andretti Altawkilat Extreme E +1"400

3. K. Hansen - M.Taylor Veloce Racing +4"660

CARRERA DE REDENCIÓN - DESERT XPRIX 1

1. M. Ekström - C.Gutiérrez NEOM McLaren 8'32"000

2. T. Pastrana - G.Leadbitter Legacy Motor Club +0"690

3. R.J. Anderson - A. Sorensen Sun Minimeal +9"800