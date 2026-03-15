Kirkwood le roba la victoria a Álex Palou en el estreno de Arlington

Después del abandono de Álex Palou en el trioval de Phoenix, el español vuelve a subir al podio tras quedar segundo en Arlington. Kyle Kirkwood adelantó al piloto catalán en la vuelta 55 para ganar la carrera y ser el nuevo líder de la Indycar.

La bandera verde se adelantó una hora antes de la programada (17:07 horario peninsular español) por la alerta de vientos fuertes en Arlington. Marcus Ericsson consiguió su primera pole en la Indycar y la conservó durante una salida sin incidentes. Álex Palou mantuvo la segunda posición saliendo con neumáticos blandos.

Will Power superó a O’Ward para ponerse tercero y Palou estaba a menos de 1 segundo de Ericsson. El sueco y el español entraron a boxes en la vuelta 16 para poner blandos nuevos. Ericsson tuvo problemas en la rueda delantera derecha y Palou se puso líder virtual.

Con las paradas en boxes, Palou se puso primero con Ericsson a más de 2 segundos. Los pilotos del Team Penske, Newgarden y Malukas, se tocaron, y el número #2 hizo un trompo.

Palou estaba rodando en 1:35 y seguía aumentando la distancia con sus perseguidores. En la vuelta 28 pararon Ericsson y Kirkwood, y el catalán un giro más tarde para protegerse del undercut. El estadounidense tuvo problemas con el neumático trasero derecho. Palou seguía líder, con un ojo puesto en Power que estaba tratando de seguir la estrategia de una parada menos.

El ritmo infernal de Kirkwood

El piloto #27 de Andretti adelantó a Ericsson y se puso segundo virtual. Kirkwood recortó la distancia con Palou y Power. A falta de 25 vueltas para el final, el fichaje de Andretti entró a boxes y el español volvió a liderar la prueba.

Kyle Kirkwood seguía a lo suyo. El estadounidense tenía un ritmazo, y paró junto a Palou en la vuelta 48 para poner los duros. Kirkwood se acercó a menos de 1 segundo del catalán, y en el giro 55 le superó apurando la frenada. El piloto de Andretti se puso líder y se escapó.

A falta de 4 vueltas, Christian Rasmussen se quedó parado a la salida de boxes y salió el coche de seguridad. Se marchó cuando quedaba un giro, pero con el accidente de Nolan Siegel y Romain Grosjean, la prueba acabó bajo bandera amarilla. Kyle Kirkwood gana en el estreno de Arlington en la Indycar, con Álex Palou segundo y Will Power tercero, en su primer podio con Andretti.

Resultados GP Arlington Indycar / Indycar

Kirkwood lidera el campeonato estadounidense con 126 puntos. Tras sumar el segundo podio de la temporada, Palou se coloca segundo a 24 puntos del líder. Pato O’Ward es tercero a 33 y Josef Newgarden 4º a 34, después de liderar tras Phoenix. Después de este comienzo intenso de la Indycar, la próxima carrera será del 27 al 29 de marzo en el circuito de Alabama donde ganó Palou el año pasado.