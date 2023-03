Kimi Raikkonen vuelve a la NASCAR

El finlandés, ex campeón de F1, pilotará un Chevrolet Camaro ZL1 del equipo Project 91 en la carrera del 26 de marzo en el Circuito de Las Américas de Austin Kimi ya corrió con este equipo el pasado año la carrera de Watkins Glen, aunque acabó eliminado tras sufrir un accidente

Kimi Räikkönen volverá a probar suerte en la Nascar americana. El finlandés, campeón del mundo de F1 en 2007, anunció su retirada hace dos años, pero ahora ha aceptado la invitación para pilotar un Chevrolet Camaro ZL1 del equipo Project 91 en la carrera que se disputará en el Circuito de Las Américas el 26 de marzo.

Räikkönen ya corrió con este equipo el pasado año en Watkins Glen, en un accidentado fin de semana que empezó con una mala clasificación que le envió al fondo de la parrilla y terminó antes de tiempo por un accidente en carrera.

‘Iceman’ se quedó con ganas de intentarlo de nuevo y ha elegido el Circuito de Las Américas, que conoce de su etapa en la F1, sumando una victoria en esta pista en 2018. "Watkins Glen fue una experiencia fantástica. Disfruté mucho de la Nascar. Tuve que aprender mucho en muy poco tiempo, pero todo lo que me enseñaron fue muy útil; había mucha competencia y todo era un gran desafío. Este vez correré en una pista que conozco, de forma que podré progresar más rápidamente. Quiero divertirme, pero también hacerlo lo mejor que podamos", subraya Kimi.

The Iceman RETURNS!@F1's Kimi Raikkonen will be back behind the wheel at @COTA!



