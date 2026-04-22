Katsuta buscará mantener el liderato en la fiesta del Rally Islas Canarias, con la aparición especial de Dani Sordo

El Mundial de Rallyes llega a una de las pruebas más especiales de todo el campeonato. La isla de Gran Canaria será la testigo de la quinta cita del Mundial (del 23 al 26 de abril), en la que se vivirá una gran fiesta con el 50 aniversario del Rally Islas Canarias. La categoría también llega con emoción, ya que Katsuta se puso líder del campeonato tras llevarse la victoria en un complicado Rally de Croacia. Además, Dani Sordo volverá al Mundial con Hyundai, después de casi 2 años de ausencia.

El WRC aterriza en nuestro país para su quinta prueba del campeonato, después de un Rally de Croacia lleno de pinchazos y accidentes. La fiesta del Rally Islas Canarias comenzará este jueves 23 de abril con el shakedown de Santa Brígida y la superespecial dentro del Estadio de Gran Canaria a las 18:05. En total habrá 18 especiales, una el jueves, siete el viernes, seis el sábado y cuatro, incluyendo el Power Stage (Santa Lucía-Agüimes, 13,27km), el domingo, con una distancia total de más de 300 kilómetros de tramos cronometrados. La prueba en las Islas Canarias volvió al calendario en 2025 y se quedará hasta al menos 2029. Además, todo el Mundial de Rallyes se puede seguir a través de RallyTV en DAZN, y algunas etapas se emitirán gratis.

Dani Sordo reaparece y el vigente campeón del WRC estará en el Rally Islas Canarias

La quinta prueba del campeonato será de regresos. Dani Sordo volverá a competir en el WRC después de casi dos años (Rally Acrópolis 2024). El español participará con Hyundai, en un Rally Islas Canarias con un total de 59 coches inscritos: 10 Rally 1, 33 Rally2, 7 Rally3, 7 Rally4 y 2 Rally5.

Tras el 3º puesto en Montecarlo y comprobar la dureza del Rally de Kenia con una 11º posición, Sébastien Ogier, vigente campeón del WRC, vuelve al Mundial en las Islas Canarias, con el objetivo de sumar su primer triunfo del año. El nueve veces ganador del WRC acabó 2º en el Rally Islas Canarias 2025, y no pudo hacer nada contra el triunfador, Kalle Rovanperä, que no estará este año por su incursión en monoplazas, aunque ha detenido su actividad física debido a una enfermedad. El finlandés ganó 15 de las 18 etapas cronometradas el año pasado, y consiguió el máximo de 35 puntos, llevándose el super domingo y el Power Stage. Elfyn Evans cerró el podio y Katsuta terminó 4º.

Yohan Rossel fue el ganador en Rally2, con Alejandro Cachón 2º (9º en la general). Para el español, el Rally Islas Canarias será su segunda prueba de la temporada después de participar en Croacia. Además, Jan Solans vuelve a Rally2 con Skoda, y Gil Membrado y Raúl Hernández buscarán la victoria en Rally3.

Katsuta lidera un Mundial que se pone muy interesante

Después de las victorias de Solberg en Montecarlo y de Evans en Suecia, Katsuta es el piloto que marca la pauta en el campeonato con los dos últimos triunfos consecutivos en Kenia y Croacia. Precisamente en esta última prueba, el piloto de Toyota sufrió varios pinchazos y en el tramo 14 Neuville se puso líder para Hyundai. El belga tenía la victoria en el bolsillo, pero tuvo un accidente en el último tramo perdiendo el triunfo en favor de Katsuta, que le sirvió para ser el primer japonés que lidera el Mundial de Rallyes. El de Toyota es primero en el campeonato con una ventaja de 7 puntos sobre Evans 2º y de 13 sobre Solberg 3º. Ogier está 6º con 26 puntos.

Yohan Rossel se llevó el triunfo en Rally2 en el Rally de Croacia, subiendo hasta el tercer puesto en la clasificación. Léo Rossel es el líder de Rally2 con Roope Korhonen 2º. Alejandro Cachón acabó 4º en Croacia y buscará un buen resultado en su segunda prueba puntuable de la temporada, en el Rally Islas Canarias.