Katherine Legge, la única mujer en la parrilla de las 500 Millas de Indianápolis

A menos de un mes del arranque de una de las citas con más prestigio dentro del mundo del automovilismo, las 500 Millas de Indianápolis (24 de mayo), se ha confirmado que este curso, en su edición número 110, sí habrá presencia femenina en la parrilla. Tras un año de ausencia, la piloto Katherine Legge volverá a formar parte de la cita y será una de los 33 pilotos que conforman la carrera, en la que Álex Palou defenderá la corona junto a su equipo, el Chip Ganassi, tras imponerse el pasado curso para ser el primer español en conquistar el icónico trofeo Borg-Warner.

La piloto británica regresa a una de las citas que conforman la Triple Corona (junto al GP de Mónaco de Fórmula 1 y las 24H de Le Mans) tras su última participación en 2024. La piloto se hizo con el billete a la cita tras superar el Bump Day, la fase de eliminación de la cita, que aquel año dejó a fuera al jovencísimo piloto estadounidense Nolan Siegel, el 34 piloto inscrito. Será su quinta participación, por lo que es ya toda una veterana, con su mejor resultado como un 22º puesto en 2012.

En cuanto a Legge, pilotará el Chevrolet #11, inscrito por HMD Motorsports con AJ Foyt Racing. Compartirá equipo con el estadounidense Santino Ferrucci y será una de las seis incorporaciones de la parrilla que no son permanentes en el calendario regular de la Indycar. En el pasado, esta veterana piloto también hizo su incrusión en la Fórmula 1 de la mano de Minardi, en la segunda jornada de pruebas en el Autódromo de Vallelunga Piero Taruffi en 2005.

A sus 45 años, la británica no se puede sentir más feliz de tener la opotunidad de volver a la historica cita. "Trabajamos increíblemente duro para estar de vuelta en las 500 Millas de Indianápolis de este año, y no doy por sentado ni un solo momento de ello", dijo la piloto, en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'. "Cada vez que regreso, adquiero una apreciación más profunda de lo que se necesita, no solo para competir aquí, sino para ganarse la oportunidad de estar aquí en primer lugar. Me recuerda que soy una pequeña parte de este evento enormemente legendario", expresaba.

Parte de la historia femenina

La realidad es que la piloto ya forma parte de la historia, puesto que en los 110 años de vida de la cita tan solo nueve mujeres han pilotado en él: la propia Legge, Janet Guthrie, Lyn St. James, Sarah Fisher, Milka Duno, Simona de Silvestro, Ana Beatriz, Pipa Mann y Danica Patrick. Esta última fue la que consiguió un mejor resultado, cuando terminó tercera en 2009.

La preparación para la icónica cita comenzará esta semana, con el Open Test, que se disputarán en la tarde-noche del jueves y el viernes. Álex Palou también estará presente en estos ensayos. El piloto catalán ya se ha llevado tres victorias de las cinco en juego que han habido hasta día de hoy. Se impuso en St. Petersburg, en el Barber Motorsports Park y en Long Beach. Esto le sirve para ser líder del campeonato con 205 puntos. Antes de la Indy500, se celebrará su antesala, el Sonsio Grand Prix (del 8 al 9 de mayo).