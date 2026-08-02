Juncadella da a Verstappen su primera victoria en el GT World Challenge

Día grande en el entorno de Dani Juncadella... y Max Verstappen. Y es que ambos pilotos tienen algo que celebrar: han logrado la primera victoria oficial en las GT World Challenge Europe Sprint Cup. En el caso del catalán, como piloto. Y en el del neerlandés, como propietario del equipo que ha llevado al español a lo más alto del podio en la Sprint Cup en Magny-Cours.

Y es que junto a Jules Gounon, Dani ya había logrado una victoria en Brands Hatch. Pero una penalización privó al equipo de poder celebrar por primera vez una victoria. Algo que no sucedió en esta ocasión, puesto que ganaron por todo lo alto y desde la pole.

Gounon comenzó imponiendo un ritmo que, para sus rivales en pista, fue muy difícil de seguir. En el momento de repostaje y cambio de piloto, había impuesto un hueco de siete segundos. Pero la parada en boxes no fue del todo buena, aunque Juncadella pudo exprimir al máximo el Mercedes AMG para solventar la situación.

Todo parecía bajo control, pero la cosa se complicó a causa de una bandera amarilla a falta de 20 minutos para el final. Los rivales tuvieron la oportunidad de acercarse, pero Juncadella volvió a encontrar el ritmo y finalmente pudo cruzar la bandera a cuadros en la posición de privilegio, a 2,5 segundos.

Arthur Leclerc, segundo

Lo intentó con todo el Ferrari de Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, con el equipo AF Corse. El monegasco formaba tándem con Thomas Neubauer, pero no pudieron pasar de la segunda posición.

Tras ellos, el 'top 3' lo completó la dupla Pauwels-Thiim, con el Aston Martin Vantage del Comtoyou, que terminaron a 3'395 de los vencedores. Sin duda, un día de gran felicidad para Verstappen, quien ve como su propio proyecto de competición comienza a cosechar buenos resultados.