Juncadella: "Si eres buen piloto, lo eres con cualquier coche"

Dani Juncadella (Barcelona, 1991) es un piloto total como nadie en el mundo del motor. Competitivo por naturaleza, Dani se prepara para su debut con el equipo IDEC Sport y Genesis Magma Racing en las European Le Mans Series (ELMS) mientras compagina sus labores como piloto de Corvette en el WEC, toda una muestra de experiencia y versatilidad al alcance de unos elegidos.

El barcelonés se prepara para su debut con el prototipo LMP2 -que comparte junto a Jamie Chadwick y Mathys Jaubert- en la prueba del Circuit de Barcelona-Catalunya de este próximo 6 de abril. A escasos días de su primera participación con el equipo fundado por Nicolas Minassian -que prepara su salto a la WEC para la próxima temporada-, Dani Juncadella comparte charla con varios medios de comunicación entre los que se encuentra SPORT.

Son días de toma de contacto los que está afrontando Dani Juncadella con su nuevo LMP2. El barcelonés prepara su primer fin de semana como piloto de IDEC Sport y Genesis Magma Racing mientras estrecha lazos con sus nuevos compañeros, una particularidad diferencial de las carreras de resistencia que supone la fina línea entre el éxito y el fracaso en este tipo de equipos.

Dani ha podido probar en los test las nuevas características de su monoplaza: "El coche tiene un sistema de tracción que frena mucho, el control es muy agresivo, a nivel aerodinámico es sensible a las alturas... Cuesta encontrar un setting óptimo", confiesa Juncadella. "No hay muchas diferencias de chasis, el nuestro es de 2021. En cuanto al motor, cuando llevas a cierto kilometraje se cambia lo que favorece la igualdad en la competición", admite.

Un debut que ilusiona

La primera prueba marcada en el calendario es en Barcelona. Juncadella, acostumbrado al trazado del Circuit Barcelona-Catalunya, desvela las claves de la carrera a pocos días de disputarse: "Habrá una degradación brutal. Será una carrera larga, habrá que gestionar", apunta. "En los test hemos trabajado los long runs para la carrera, una simulación de carrera. Vamos bien, mi compañero ayer hizo segundo en una simulación de clasificación. Cuesta adelantar, pero ahí entra en juego el tráfico, que es lo que hace interesante el campeonato; hay 44 coches, gestionarlo es lo más importante para adelantar. Los LMP3, por ejemplo, van rápido en curva... pero lento en recta. Tendrán complicado adelantar a los GT", confiesa Dani de cara al fin de semana en Barcelona.

A pesar de sus similitudes, competir en la European Le Mans Series (ELMS) o en la WEC es entraña muchas diferencias: "Son dos mundos distintos entre un coche LMP2 y un GT. El primero es como un monoplaza, un fórmula, se nota mucho más reactivo y rápido. Se conduce muy distinto, además no tienes ABS, hay freno de carbono...", desvela Dani. "Lo más complicado en las carreras de resistencia es gestionar el tráfico. Con este coche no he corrido este campeonato, aunque es como en la WEC, sobretodo en circuitos pequeños. Necesito más días a bordo del coche, este sábado correrá la clasificación mi compañero Mathys. Llevo dos días de test, él está más preparado".

Hay cierto estigma en el mundo del motor acerca de que un piloto puede verse perjudicado por competir en distintas competiciones. Dani Juncadella, uno de los máximos exponentes de dicha versatilidad, desmiente ese mito: "Yo pensaba que no era bueno correr en otras categorías porque cogías vicios. Son tonterías; si eres buen piloto, eres buen piloto en cualquier coche. Si corres en más categorías es positivo en mi opinión, me lo tomo como un aprendizaje realmente bueno. Es como cuando estás en una carrera en seco y empieza a llover, tienes que adaptarte. Es difícil; cuando llego al LMP2 me cuesta coger el ritmo, es un coche más bajo, aerodinámico... adaptarte a todo esto es de buen piloto. Es lo que le pasa a pilotos como Alonso o Verstappen...", admite Dani.

A escasos días de su debut oficial con su nuevo equipo, el barcelonés afronta con ilusión su nuevo reto: "Mi objetivo es adaptarme al máximo al coche antes de la carrera. Es mi primer fin de semana, pero creo que podemos ser muy competitivos, podemos ganar. Estamos alineados todos los compañeros, hemos encontrado un compromiso muy bueno. Es muy importante la relación con mis compañeros, mi resultado depende en gran parte de ellos". Así es Dani Juncadella, un piloto total... competitivo por naturaleza.