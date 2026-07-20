GP de Francia
Josep García hace historia con su tercer Mundial de EnduroGP
El piloto del Red Bull KTM Factory, Josep García, selló su tercer título mundial en el GP de Francia, disputado este fin de semana en Saint-Agrève, antes de la última cita del calendario en Gales
El catalán Josep García (Red Bull KTM Factory Racing) se ha proclamado de nuevo Campeón del Mundo de EnduroGP, tercer título consecutivo de su carrera, tras su brillante actuación en el GP de Francia, disputado este fin de semana en Saint-Agrève. García confirma así su dominio en la máxima categoría del Campeonato del Mundo de EnduroGP por tercer año seguido, tras los títulos logrados en 2024 y 2025.
García llegaba a la sexta cita del calendario como líder destacado de la clasificación general, con una ventaja de 34 puntos sobre su compañero de equipo Andrea Verona antes de la disputa de la prueba francesa. El resultado de Saint-Agrève ha bastado para sentenciar el título con una cita del calendario aún por disputar, el GP de Gales, previsto para los días 7 a 9 de agosto.
Tercer título consecutivo
El piloto de Suria tuvo problemas para encontrar las mejores sensaciones sobre la moto, pero se mantuvo entre los primeros durante toda la jornada del sábado. Terminó segundo en EnduroGP, a poco más de medio minuto de Zach Pichon, y consiguió la victoria en Enduro1.
El domingo salió decidido a sentenciar el campeonato. La victoria se resolvió en una última especial muy ajustada, en la que García se impuso en el Extreme Test decisivo para conquistar los títulos de EnduroGP y Enduro1 ante la afición francesa.
El piloto del Red Bull KTM Factory Racing acumula este año ocho victorias absolutas, tres segundos puestos y un tercero en EnduroGP, subiendo al podio en todas las jornadas disputadas esta temporada.
García se estrenó como campeón del mundo de EnduroGP en 2024, también en Francia, y revalidó el título en 2025. Con la corona de 2026, suma tres títulos mundiales seguidos y se consolida como uno de los referentes de la nueva generación del enduro internacional.
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