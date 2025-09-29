Josep García, campeón del mundo de Enduro1

Josep García ha vuelto a brillar en el Campeonato del Mundo FIM de EnduroGP al proclamarse campeón del mundo de la categoría Enduro1 (E1) en la penúltima cita de la temporada, celebrada este fin de semana en Darfo Boario Terme (Italia).

La sexta prueba del calendario arrancó con fuerza para el catalán, que ya el viernes se situó entre los más rápidos en el Akrapovic Super Test. El sábado firmó una nueva exhibición, sumando su séptima victoria absoluta del año en EnduroGP tras un emocionante pulso con Zach Pichon.

En su categoría, E1, se impuso por undécima vez esta temporada, incluso después de una dura caída que le dejó dolorido en el costado.

El domingo, pese a las secuelas físicas, García sacó a relucir su carácter competitivo. Con claros signos de dolor y bajo tratamiento médico, completó la jornada con un meritorio 15.º puesto en EnduroGP y 4.º en E1, resultados que le aseguraron matemáticamente la corona mundial.

“Ha sido uno de los días más duros de mi vida, pero este título recompensa todo el esfuerzo”, confesó García tras cruzar la meta.

Con este título, Josep alcanza su sexto campeonato mundial, tras los conseguidos en E1 (2017, 2023, 2024 y 2025), E2 (2021) y EnduroGP (2024). A su exitoso palmarés se suman cinco victorias individuales consecutivas en los ISDE. Además, García encara la última prueba en Alemania como líder de la clasificación absoluta de EnduroGP, con opciones de sumar una nueva corona.

EnduroGP – Clasificación

1. J. García (KTM), 207 puntos

2. A. Verona (GASGAS), 192 p.

3. Z. Pichon (TM Moto), 181 p.

E1 – Clasificación

1. J. García (KTM), 233 puntos

2. S. Bernardini (Honda), 175 p.

3. M. Lesiardo (Triumph), 171 p.