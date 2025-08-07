Moto 3
José Antonio Rueda, líder del Mundial de Moto 3: “Esta segunda vuelta empieza desde cero”
El piloto sevillano se encuentra al frente de la general de pilotos de la categoría pequeña con un balance de siete victorias en las 12 carreras disputadas hasta el momento
Sport.es
Después de 12 Grandes Premios disputados, el joven sevillano José Antonio Rueda se perfila como el máximo favorito al título de Moto 3. Hasta el momento, el piloto del Red Bull KTM Ajo es líder destacado del campeonato con 288 puntos por delante de Ángel Piqueras, que suma 143 unidades, gracias a sus siete victorias y nueve podios.
Con 10 citas todavía por delante, el andaluz afronta con cautela la segunda parte de la temporada, consciente de que no hay nada sellado todavía, tal y como explicó en una entrevista difundida por su equipo.
¿Has logrado tu objetivo de encontrar consistencia en lo que va de temporada?
Sí. El objetivo que teníamos al principio de la temporada era conseguir consistencia, algo con lo que nos costó el año pasado. Diría que lo estamos consiguiendo hasta ahora, pero tendremos que seguir trabajando así durante la segunda mitad, donde tendremos varias rondas consecutivas. Además, creo que se acercan los circuitos más difíciles de la serie para mí, así que la clave será estar preparado para todo y mantener la consistencia hasta el final.
¿En qué aspectos creéis que habéis dado un paso sólido para conseguir esta consistencia?
Lo más importante que he notado este año, y lo que también me ha ayudado a lograr esa consistencia, es el aspecto técnico, ya que me permite sentirme más cómodo sobre la bici y tener mucha más confianza, tanto en mi máquina como en mis propias habilidades. El técnico que tengo me ayuda mucho con mis sensaciones, y cada vez que me subo a la bici, salgo con más motivación, más ganas y más confianza.
Los resultados de la pretemporada ya indicaban que este podría ser tu año. ¿Esperabas encontrarte en esta situación durante las vacaciones de verano?
Al principio, no esperas nada, por así decirlo. Es importante tener expectativas, pero también mantener los pies en la tierra. Lo que sí esperas es dar siempre lo mejor de ti para conseguir los mejores resultados posibles, y luego ver cómo evoluciona todo a partir de ahí. El trabajo diario es lo más importante, y obviamente, te preparas para estar en la cima siempre que puedas, pero no esperas que suceda tan a menudo. Simplemente es así. Creo que todos esperamos poder luchar por las victorias y liderar el campeonato desde el principio, pero está claro que pueden pasar mil cosas, así que tenemos que mantenernos concentrados en seguir haciendo lo mismo que hasta ahora.
Desde el principio, ya eras uno de los favoritos para luchar por el título. ¿Cómo gestionas la presión?
Siguiendo la misma rutina de siempre, con los mismos entrenamientos, el mismo trabajo cada fin de semana y sabiendo empezar desde cero en cada circuito. Es la mejor manera de luchar al máximo en cada carrera. Esa es la clave para mí, y cada vez que vuelvo a casa después de una carrera, sigo entrenando como hasta ahora, con la misma rutina, sin grandes cambios. Siempre es mejor simplificar las cosas. Claro que estoy muy contento de haber llegado al parón de verano como lo he hecho, pero tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho desde el principio para poder luchar por estar en lo más alto en todas las carreras que quedan. La primera mitad de la temporada ha sido muy buena, pero eso no sirve de nada si desconectamos ahora o creemos que todo está hecho, así que es hora de centrarnos en el trabajo diario y seguir obteniendo buenos resultados cada fin de semana hasta diciembre.
Además de tus nueve podios, el equipo también está logrando grandes resultados con Álvaro Carpe. ¿Cómo es trabajar con él ahora que lo conoces mejor?
Trabajar con Álvaro es muy divertido. Es un poco alocado, pero me lo paso genial con él. No lo conocía bien antes, pero ahora que estamos a mitad de temporada, puedo confirmar que es un muy buen compañero de equipo. Hemos tenido unas sesiones de clasificación muy buenas juntos, así que estoy muy contento de poder trabajar así con él. Espero que siga así el resto de la temporada. Me siento muy cómodo con un compañero rápido como él, que lidera la clasificación de novatos, y eso también es una gran señal. Tener a alguien fuerte a tu lado te ayuda a mantener la motivación para conseguir buenos resultados, porque sabes que él también estará ahí si no pasa nada raro. Creo que el trabajo que estamos haciendo ambos también ayuda. También ayuda que Álvaro esté teniendo una gran temporada; me hubiera gustado tener una temporada de novato como la suya.
Lideras cómodamente la clasificación por equipos con 150 puntos de ventaja. ¿Cuál es la clave para lograrlo en una categoría tan reñida?
El trabajo que estamos haciendo Álvaro y yo ayuda, por supuesto. Esta es su primera temporada en el Campeonato Mundial, y es muy difícil ser tan competitivo en tan poco tiempo. Me hubiera gustado empezar así hace dos años, pero no es nada fácil. Moto3 está muy reñida, y es extremadamente difícil destacar, pero, al final, el trabajo que hemos estado haciendo desde el principio de la temporada ha sido muy bueno, y estamos cumpliendo las expectativas que nos marcamos a principios de año. Ahora solo queda seguir trabajando duro para que tanto nosotros como el resto del equipo, que también es una parte esencial para que todo esto suceda, podamos seguir disfrutando al máximo de las carreras que quedan.
¿Cómo vas a afrontar esta segunda mitad de temporada?
Voy a afrontar la segunda mitad de la temporada sin ningún objetivo. El único objetivo que me voy a fijar es empezar cada fin de semana desde cero, seguir dando lo mejor de mí y sentirme como si fuera una segunda temporada, empezando de cero. Habrá carreras que nos vayan un poco mejor y otras que sean un poco más difíciles, pero lo importante es que seguiremos dándolo todo. Mientras no me guarde nada, lo demás se vuelve irrelevante. No quiero volverme loco ni pensar en cosas que no merecen la pena ahora mismo. Soy una persona bastante directa, y cuanto más me apegue a eso, mejor creo que nos irán los diez Grandes Premios que quedan. Vamos a trabajar más duro que nunca y a terminar de la mejor manera posible.
- Drama de pretemporada para el Athletic Club
- Mercado de fichajes, hoy 6 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El obstáculo del Barça para rescindir a Ter Stegen
- La AFE toma partido por Ter Stegen
- Los jóvenes del Barça 'alucinan' con Rashford
- El enigmático mensaje de Fermín... que después borró
- Dos onces de lujo para Hansi Flick
- La gran baza del Barça para inscribir jugadores sin contar con Ter Stegen