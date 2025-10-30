Jenson Button anuncia su retirada como piloto profesional

Todo lo que empieza tiene un final y la trayectoria profesional de Jenson Button como piloto ha llegado a su fin. El Campeon del Mundo de Fórmula 1 en 2009 con Brawn, que se encuentra compitiendo en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), ha anunciado que no volverá a las pistas tras disputar las 8 Horas de Bahrein, que se celebrarán del 6 al 8 de noviembre.

El anuncio no pilló por sorpresa. A comienzos de esta temporada, el expiloto de 'el Gran Circo' ya había anunciado que no renovaría su contrato con el equipo británico Jota Cadillac, con sede en Tunbridge Wells, y que no disputaría una temporada completa a partir de 2026. Pero el anuncio oficial llegó este jueves.

Jenson Button celebra un podio con McLaren Mercedes en el Gran Premio de Australia de 2010 / EFE

"Esta será mi última carrera. Siempre me ha gustado el circuito de Bahrein y pienso disfrutarlo al máximo, porque marcará el final de mi carrera profesional como piloto", dijo en una entrevista con BBC Radio Somerset.

Lo realidad es que Button no cuelga el mono por que la pasión por las cuatro ruedas se haya terminado, sino porque su vida familiar no le permite centrarse al 100% en las carreras. "Mi vida se ha vuelto demasiado ajetreada, y no sería justo conmigo mismo ni con el equipo pensar que tengo el tiempo suficiente para hacerlo", explicó sobre su decisión.

En varias ocasiones, otros pilotos en el mundo del motorsport han alzado la voz sobre lo difícil que es marcharse de casa y dejar a la familia atrás, perdiéndose cumpleaños o días importantes en la vida de sus seres queridos. Y eso ya pesa para el piloto, de 45 años. "Mis hijos tienen cuatro y seis años. Cada vez que estás una semana fuera, te pierdes muchas cosas. Ese tiempo no vuelve. Siento que en los últimos años ya me he perdido demasiados momentos. Estaba bien, porque sabía que así sería, pero no estoy dispuesto a repetirlo una temporada más", dijo.

Una trayectoria de más de tres décadas

A su edad, ya son cerca de tres décadas vinculado a las carreras. El piloto británico debutó en 1998 en Fórmul Ford británica, en la que se proclamó campeón ese mismo curso. En el año 2000 se incorporó a la parrilla de Fórmula 1 de la mano de Williams, y en 2009 resultó campeón con Brawn. Resultó subcampeón de la categoría en 2011 y a lo largo de su trayectoria, en la que disputó 306 grandes premios en 'el Gran Circo', logró 15 victorias, ocho 'poles', 50 podios y ocho vueltas rápidas.

Finalmente, en la previa del Gran Premio de Italia, anunció su retirada de Fórmula 1, que entonces aseguró que era más bien un descanso del deporte tras 17 años. Y hasta día de hoy, ha continuado vinculado al mundo de las cuatro ruedas. Una etapa que ahora, tras 28 años, llega a su fin.