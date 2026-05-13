Japón, primera parada hacia el 40º título de Toni Bou

El Mundial de TrialGP 2026 dará comienzo este fin de semana en Motegi (Japón), una de las citas más emblemáticas del calendario. Una cita que arrancará con Toni Bou en busca de un nuevo título mundial, el que sería su 20º outdoor, el 40 en el global de su carrera.

El Repsol Honda HRC afronta la primera prueba de la temporada con gran dominador tras el reciente doblete conseguido hace apenas un mes en el Mundial de X-Trial, donde Toni Bou se llevó un nuevo título y Gabriel Marcelli una meritoria segunda plaza.

Bou y Marcelli, listos para el Mundial / Repsol Honda

Ambos pilotos llegan con el objetivo de dar su mejor versión y liderar el campeonato.

Toni Bou llega con la ambición intacta al inicio del campeonato tras conquistar recientemente su 39º título mundial. El del Repsol Honda HRC buscará este año revalidar la corona de TrialGP una disciplina en la que acumula 19º títulos, además de 224 podios y 166 victorias.

Bou guarda grandes recuerdos de Japón 2025, donde logró imponerse en las dos jornadas disputadas en Motegi. El piloto de la Montesa Cota 4RT volverá a partir como uno de los grandes favoritos en un campeonato que vuelve a presentarse muy exigente.

"Mantener este nivel después de tantos años siempre es un reto, pero seguimos trabajando para estar preparados. Físicamente las sensaciones después del Mundial de X-Trial han sido positivas y eso nos da confianza de cara a la temporada 2026 de la disciplina al aire libre", explicó Bou en la previa de Motegi, una cita "especial" para él. "He vivido grandes momentos allí y comenzar el campeonato en Japón es algo único. Además, este año habrá cambios importantes en el reglamento, pero después de tantos años en el campeonato sabemos adaptarnos bien", aseguró.

Marcelli, a reafirmarse

Por su parte, Gabriel Marcelli afronta esta nueva temporada después de firmar el subcampeonato del mundo de X-Trial hace apenas unas semanas. El gallego continúa consolidándose entre los referentes de la categoría reina, la pasada campaña consiguió un total de 11 podios y su primera victoria mundialista en Estados Unidos, lo que le otorgó la tercera posición en la general.

El objetivo para el piloto del Repsol Honda será estar en la lucha por el título y continuar aumentado su palmarés en la al aire libre.

Marcelli, junto a su equipo / Repsol Honda

“Llego al inicio del TrialGP con muy buenas sensaciones después de la temporada del Mundial de X-Trial. El año pasado fue importante para mí porque conseguí mi primera victoria y terminé tercero de la general, así que el objetivo este año es seguir creciendo y estar de forma constante luchando por las posiciones de delante", explicó el piloto en declaraciones difundidas por el equipo. "Creo que tenemos margen de mejora y quiero dar otro paso adelante. Además, el nuevo formato cambiará bastante la manera de afrontar el fin de semana y será importante adaptarse rápido, gestionar bien cada carrera y cometer los mínimos errores posibles”, concluyó.