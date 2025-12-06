Jake Dennis gana con el impresionante debut que acabó en susto de Pepe Martí

La Fórmula E empezó su temporada 12 en São Paulo con emoción y accidentes. Jake Dennis se llevó el triunfo saliendo desde la primera posición. En su debut, Pepe Martí tenía en el punto de mira los puntos, ya que estaba noveno con el modo de ataque activado, pero sufrió un accidente durante una bandera amarilla y dio dos vueltas de campana.

Dennis salió en la primera posición tras la sanción de 3 posiciones a Pascal Wehrlein por derrapar con los neumáticos en el pit lane durante la clasificación. El británico conservó el liderato y por detrás vino el lio. De Vries tocó a su compañero en Mahindra, Mortara, y pinchó a Dan Ticktum, el otro piloto de Cupra Kiro. Con estos incidentes, Wehrlein subió al segundo puesto y Pepe Martí seguía 13º.

Los cambios de líderes eran constantes, con Wehrlein, Dennis, Mortara y Da Costa luchando por coger esa primera posición. Con las activaciones del modo de ataque, la carrera se estiró y Da Costa era el líder, con los 6 primeros distanciados por 3 segundos.

Pepe activó el modo de ataque en la vuelta 14 y remontó hasta la séptima posición. El pelotón de la carrera se comprimió y el español llegó al grupo de cabeza, con un poco más de energía que los demás. El piloto de Cupra superó por fuera a los dos Nissan, que se tocaron instantes después, y Norman Nato pinchó.

En el ecuador de la carrera, Wehrlein se puso líder con el modo de ataque, mientras Pepe seguía sexto, en su debut. El español bajó algunas posiciones, cuando varios pilotos activaron sus segundos modos de ataque. Rowland fue uno de los primeros que lo activó, y venía en modo remontada.

Cassidy, Wehrlein y Da Costa siguieron el ejemplo del vigente campeón del mundo de Fórmula E, y activaron su segundo modo de ataque. Rowland se puso líder y se intentó distanciar, hasta el accidente de Mortara. Salió el coche de seguridad y eso benefició a los pilotos que aún tenían pendiente activar un modo de ataque, entre ellos Pepe Martí.

Las cosas en la Fórmula E cambian rápido

En la resalida, Dennis adelantó a Rowland con el modo de ataque y se puso líder. Evans se fue largo y acabó contra el muro. Dirección de carrera sacó el Full Course Yellow y Pepe Martí remontó hasta la novena posición. Müller y Da Costa frenaron de forma brusca y el español se chocó contra ellos, dando dos vueltas de campana. Hubo bandera roja y se quedó la carrera a una vuelta.

En la resalida los pilotos fueron a tope ya que tenían energía de sobra y las posiciones no cambiaron. Jake Dennis consiguió el triunfo en el E-Prix de São Paulo, la carrera inaugural de la temporada 12 de la Fórmula E, con Oliver Rowland (Nissan) segundo y Nick Cassidy (Citroën) tercero.