Jaime Busto bate a Toni Bou y logra su primer triunfo de la temporada

Jaime Busto (GasGas) logró este sábado su primera victoria de la temporada en la prueba del Mundial de X-Trial disputada en la isla francesa de Reunión, donde su compatriota Toni Bou (Repsol Honda), ganador de las anteriores citas y líder destacado de la clasificación general, se tuvo que conformar con la segunda plaza y su compañero de equipo, el también español Gabriel Marcelli completó el podio.

Bou, que llegaba como gran favorito, se quedó a cinco puntos del ganador y aventajó a su vez a Marcelli en cuatro. El catalán sigue líder del Mundial, ahora con una diferencia de once puntos sobre su máximo rival, que fue el mejor en la Q1, donde ambos sumaron solo dos puntos en las primeras cuatro secciones.

La quinta fue decisiva: Bou consiguió un cinco y Busto un cero, abriéndole así la puerta a la victoria. En la sección final, Bou lo arriesgó todo, intentando empatar la clasificación, pero otro cinco acabó definitivamente con sus posibilidades y se vio relegado a la segunda posición por primera vez esta temporada.

En la clasificación provisional del Campeonato Mundial, Bou tiene 52 puntos, seguido de Busto, que ha ascendido al segundo lugar con 44, y Marcelli ocupa la tercera plaza con 42.

Busto, "muy contento"

Busto se mostró "muy contento" por la victoria y lo que significa. "Especialmente teniendo en cuenta que empecé con una mala caída en Andorra la Vella, no me sentía del todo bien en Madrid y, finalmente, hoy he podido ganar. He pilotado de forma muy constante toda la noche y me he sentido muy cómodo porque el ambiente era excepcional”, resumió.

Por su parte, Toni Bou admitió que no fue su mejor día. "Luché mucho en la Q1 y la Superpole, y en la final hasta el último momento, pero el error en la quinta sección me obligó a arriesgar demasiado en la final, donde el error inicial ya me había dejado sin opciones de ganar".

"Los puntos son buenos para el campeonato, pero no me sentí del todo cómodo sobre la moto. Necesito seguir trabajando en mi forma física, añadió.

Las próximas dos rondas del Campeonato se celebrarán en el Palasport de Ponte di Legno los días 12 y 13 de diciembre.