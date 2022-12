IONIQ 5, el mejor coche del mundo

Con su diseño impactante y sistema de carga ultrarrápida de 800 V, ofrece un rendimiento superior y un diseño revolucionario con una plataforma que supone todo un hito tecnológico en la época de la expansión de los vehículos eléctricos

IONIQ 5 cuenta con un personal y llamativo diseño, y con tecnología avanzada que redefine la percepción de los vehículos eléctricos. Combina la estética de un ‘concept car’ con avanzadas capacidades, incorporando materiales sostenibles y un despliegue de tecnología inteligente. Todo ello en un SUV compacto 100% eléctrico que viene a cambiar las reglas del juego. IONIQ 5 incorpora un sistema de carga súper rápida con tecnología de 800V y una autonomía de hasta 507 km en ciclo mixto , con el que llegar tan lejos como se desee.

Máximo reconocimiento a sus capacidades

Hyundai IONIQ5 es el ‘Mejor Coche del Mundo 2022’. Se caracteriza por su buen tamaño (4,64 metros) con una carrocería de dos volúmenes para ofrecer una imagen de compacto con detalles estéticos propios de los SUV.

Este coche eléctrico se puede configurar con dos capacidades de batería. La más sencilla es de 58 kWh y se combina con un motor de 125 kW (170 CV) para entregar 384 kilómetros de autonomía. A nivel superior se encuentra la batería de 77 kWh que llega junto a un motor de 168 kW (228 CV) o 239 kW (325 CV). La primera combinación ofrece 507 kilómetros de autonomía , mientras que la segunda proporciona 454 kilómetros.

Su capacidad para cargas ultra rápidas permite pasar del 10 al 80% de la autonomía disponible en apenas 18 minutos. Esto es posible gracias a que admite hasta 350kW de carga con corriente continua, mientras que con corriente alterna trifásica se puede cargar a 11kW, en redes trifásicas.

El sistema multimedia se centra en dos pantallas de 12,3 pulgadas que albergan el cuadro de instrumentos y su sistema de entretenimiento.

Para conductores que buscan estilo y eficiencia

El vehículo ha sido pensado para personas que buscan una nueva experiencia de conducción, con una mentalidad moderna, que se esfuerzan por sacar el máximo provecho de la vida y encontrar constantemente maneras de potenciarse a sí mismos. IONIQ 5 Hyundai fomenta que cada persona confíe en su propio poder para hacer que las cosas sucedan, a seguir sus ambiciones y a dar forma al futuro que desean.

Movilidad segura y sostenible

Al volante de este destacado automóvil el conductor tiene la sensación de entrar en un escenario de futuro, tanto por la tecnología, la seguridad y la sostenibilidad que aporta.

Cero emisiones al volante, prestaciones impresionantes y una conducción suave y silenciosa son algunas de los motivos por las que IONIQ 5 se deja querer.

Combina un diseño centrado en el ser humano con tecnología de vanguardia y confort en su interior. Gracias a su carga ultrarrápida, 18 minutos es todo lo que se para cargarlo hasta el 80%. Gracias a la tecnología de su batería se pueden conseguir hasta 100 km de autonomía en unos 5 minutos.

Equipamiento de lujo

El interior de IONIQ 5 presenta dos características relevantes: funciones inteligentes para el entretenimiento y la seguridad de la conducción y materiales naturales de origen sostenible, como el cuero ecológico y los tejidos de plástico reciclado. Los asientos se reclinan para ofrecer viajes más cómodos y relajantes.

Utilidades para el mundo real

Hyundai no sólo se esfuerza en definir el futuro de la movilidad, también en encontrar nuevas formas de potenciarla. De llevar la movilidad urbana a los cielos a desarrollar una robótica del día a día, de la conducción autónoma a la meta-movilidad donde los robots ayuden a conectar el mundo virtual con la realidad.

La Movilidad Aérea Urbana conecta a los pasajeros con distintas opciones de transporte terrestre, con lo que evita la congestión del tráfico en las áreas metropolitanas. Ha sido diseñada para ofrecer bajos niveles de ruido, comodidad y opciones de transporte sin emisiones.

Cadena de valor

Sostenibilidad para Hyundai no solo implica renovar la gama de productos, sino reinventar la propia cadena de valor.

Cada parte del proceso de fabricación (desde el abastecimiento de materiales hasta la finalización de los últimos detalles) se tiene en cuenta cuidadosamente para minimizar el impacto en el medioambiente.

Se ha implantado el uso de materiales sostenibles, la marca ya trabaja para eliminar la huella de carbono en 2045. En Europa la flota será 100% eléctrica en 2035.

Uno de sus esfuerzos para crear un futuro más sostenible es el reciclaje de residuos de fabricación y el uso de materiales ecológicos. Por ejemplo, la pintura utilizada en el galardonado IONIQ 5 se fabrica empleando aceite de colza y bioplásticos.

El mundo cambia y Hyundai lo hace con él

IONIQ 5 es:

100% eléctrico Aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 5,2 segundos. Sistema de carga bidireccional, para cargar cualquier aparato eléctrico con el coche. Interior cómodo y seguro para Disfrutar de todas sus funciones, gracias a una pantalla de 12,3” integrada en el panel de instrumentos. Su interior modular permitirá adaptar el interior a tus necesidades. Luces LED de 256px cúbicos. Motor eléctrico que hace que las emisiones durante la conducción son 0. Integra una batería de alta tensión de 77 kWh que ofrece una autonomía de hasta 507 km. Sistema de freno regenerativo que permiten recargar la batería de alta tensión.

Protección

Todos los coches 100% eléctricos de Hyundai como IONIQ 5 incluyen el plan FULL ELECTRIC. FULL CARE. Un paquete de servicios exclusivo para coches eléctricos.

Punto de recarga gratis con instalación incluida. Garantía y servicio técnico 24/7 para tu cargador. 2.000 km en recarga pública durante el primer año. Vehículo de préstamo gratuito para cuando quieras hacer un viaje más largo sin depender de un coche eléctrico Compromiso de devolución: si no te gusta, te devolvemos el dinero Seguro ECO

Razones para cambiar a eléctrico

IONIQ 5 es lo que se conoce como un vehículo eléctrico de batería. Los vehículos eléctricos como IONIQ 5 no utilizan combustibles fósiles directamente y no generan emisiones durante su conducción al no disponer de embrague ni marchas, ni otros muchos elementos tradicionales de un motor de combustión el coste de mantenimiento se ve considerablemente reducido y la aceleración es instantánea puesto que transmite toda su potencia inmediatamente desde el momento que arranca. Todo esto convierte IONIQ 5 en un modelo dinámico a la vez que emocionante.

Como cada Hyundai, IONIQ 5 se produce siguiendo los estándares más altos posibles. Respalda esa calidad con la garantía de kilometraje ilimitado de 5 años, para disfrutar de las cosas que más importan en la vida sin tener que preocuparse por tu coche. Además, la nueva batería de iones de polímero de litio está protegida por una garantía de 8 años o 160 000 km., lo que ocurra antes. Para disfrutar de la tranquilidad que proporciona una de las garantías líderes del mercado, de serie con Hyundai.

VERSIONES EN EL MERCADO

Tres son las versiones mecánicas del Hyundai IONIQ 5: dos de propulsión trasera, con un único motor asociado a su eje posterior, y una de tracción integral, con dos propulsores por eje.

Así, la familia del IONIQ 5 arranca con la variante de un único bloque cero emisiones, que firma 125 kW (170 CV) y 350 Nm, tomando su energía de la batería de 58 kWh. Con esta configuración homologa los 384 km de autonomía (WLTP).

La opción intermedia, también de propulsión trasera, ofrece 168kW (228 CV) y también 350 Nm de par, pero alimentándose de la batería de 77kWh, que le confiere un rango de 507 km.

El tope de gama lo representa la versión de tracción total, con una potencia total de 239kW (325 CV) y 605 Nm. En su caso también equipa la batería de 77kWh siendo su autonomía máxima de 454 km.

Las tres versiones alcanzan una máxima de 185 km/h, pero difieren en aceleración de 0 a 100 km/h: la de 170 CV tarda 8,5 segundos en hacerlo, mientras que las de 228-325 CV hacen lo propio en 7,4 y 5,2 segundos respectivamente.