La intrahistoria del 'crossover' entre Quartararo y Norris

La celebración de Halloween trajo consigo uno de los 'crossovers' más destacados en el mundo del motor. Lando Norris, actual líder de Fórmula 1 al volante de McLaren, sorprendía a sus seguidores en redes sociales disfrazado de piloto... pero no de 'El Gran Circo'. El británico cambió las cuatro ruedas por las dos, poniéndose el mono de uno de los campeones de la parrilla actual de MotoGP: Fabio Quartararo.

Con motivo del 31 de octubre, Lando compartía a través de su cuenta de Instagram varias imágenes en las que se le podía ver con el mono de 'El Diablo', quien resultó Campeón del Mundo de MotoGP en 2021, tras una intensa lucha contra Pecco Bagnaia. Norris simulaba en las imágenes la postura de un piloto de carreras, tocando rodilla con el suelo y simulando dar gas en al manillar de una moto de carreras. "Leyenda", comentaba Quartararo en aquella imagen.

La referencia de Norris al piloto de MotoGP creó un gran revuelo en redes sociales entre los seguidores de ambas disciplinas. "Esto es demasiado icónico", se podía leer en la publicación del piloto de McLaren. "No sé que está pasando, pero me gusta mucho", decía otro internauta.

No tardó en replicar el piloto del Monster Energy Yamaha, quien se puso manos a la obra y dio más contenido a los aficionados. Con un McLaren de fondo, y con el mono de Norris enfundado, el francés compartió en su perfil de Instagram tres imágenes. "La calabaza se convirtió en papaya. Tarde para Halloween, como siempre", decía el dorsal '20'. El británico, por su parte, reaccionaba con dos emoticonos partiéndose de risa y un corazón. "Icónico" y "McLaren vs Yamaha" eran algunos de los comentarios que reunía la publicación.

El GP de España, punto de partida

Lo cierto es que este cruce entre ambos mundos no habría sido posible sin un intercambio de monos en el pasado. Norris y Quartararo siempre han mantenido una gran relación y se han apoyado a través de sus redes sociales, compartiendo contenido juntos en los cumpleaños de uno o de otro o en momentos clave en sus trayectorias profesionales.

En numerosas ocasiones han posado juntos en grandes premios, pero el intercambio de pertinencias entre ambos se produjo hasta el Gran Premio de España de Fórmula 1 del pasado mes de mayo. El francés acudió al Circuit de Barcelona-Catalunya como invitado y ambos se obsequiaron el uno al otro con sus respectivos monos de carreras.

Aprovechando su visita, 'El Diablo' también posó con otros pilotos de la parrilla como Lewis Hamilton, con quien estuvo charlando en el box de Ferrari. Además, Fabio no solo salió del circuito con un mono, también con un casco. El piloto de Yamaha se intercambió su casco con el de Kimi Antonelli, piloto de Mercedes. "Pasé un gran día en la F1. Siempre es genial encontrarte con gente que no has visto en mucho tiempo", dijo el dorsal '20' a través de sus redes sociales.