El infierno de Jordi Tarrés: "La operación duró 15 horas, ahora tengo tres riñones"

Jordi Tarrés, siete veces campeón del mundo de trial, anunció hace unas semanas en su cuenta de Instagram que acababa de recibir un doble trasplante de hígado y riñón en el Hospital Clínic de Barcelona. Esta noticia cogió totalmente por sorpresa al mundo del deporte, sin embargo, el motorista catalán habló sobre esta operación en una entrevista concedida a 'El Mundo'.

En primer lugar, Tarrés explicó exactamente qué le ocurrió: "Desde que nací sufro una enfermedad genética llamada poliquistosis, pero no lo sabía hasta que se lo diagnosticaron a mi madre hace unos 18 años. Cuando competía en trail no tenía ni idea que lo tenía. Es una enfermedad que se convierte en un problema a partir de los 50 años, cuando los quistes crecen mucho y te provocan malestar. Mi hígado pesaba seis kilos y lo normal es que un hígado pese un kilo y medio. Me sentía siempre lleno, con ganas de vomitar, no respiraba bien...".

Esta enfermedad no tiene tratamiento y, por ello, el piloto catalán requirió de un trasplante. "En la última revisión me dijeron que el riñón ya no filtraba como debía y me pusieron en la lista de espera. Me dijeron que lo mejor sería un trasplante doble de riñón e hígado y que tardaría. Pero a las pocas semanas me llamaron porque habían encontrado el donante perfecto, del mismo grupo sanguíneo, con órganos de un volumen similar", señaló.

Adam Raga agradece a Jordi Tarrés que le haya dado la confianza de formar parte de su equipo para desarrollar la nueva TSR One / ARCHIVO

La operación, que fue realizada de madrugada "para no ocupar el quirófano todo el día porque duró 15 horas", contó con la intervención de varios especialistas: "Piensa que ahora tengo tres riñones. Por la dificultad del doble trasplante no me quitaron ningún riñón enfermo, colocaron el riñón sano encima de la pelvis, en la parte delantera".

"Fue bastante bien la operación, aunque sufrí una infección de pulmón y me tuvieron que ingresar 12 días en la UCI. Ahora llevo ya unas semanas en casa y me siento cansado, estoy con inmunosupresores, pero voy cogiendo fuerzas. En los últimos meses había adelgazado 13 kilos y tengo que volver a ganar peso, músculo", agregó Tarrés.

Preguntado sobre volver a sentarse encima de una moto, Jordi Tarrés no escondió su deseo: "Me gustaría. Hasta hace tres o cuatro años siempre iba a Marruecos en verano con la moto de enduro y me encantaría volver a hacerlo. Lo tuve que dejar porque los quistes me limitaban mucho la movilidad, me sentía muy lleno, me dolía la espalda. Ahora si me recupero al 100% creo que podré volver. Pero me conformo con estar sano, con poder caminar durante horas, hacer bicicleta eléctrica y un poco de gimnasio".

Por último, admitió que en ningún caso teme por su salud en estos momentos. "Me hago chequeos semanales y, de alguna forma, me alegro de todo el proceso por mis hijos. Yo ya era mayor cuando diagnosticaron a mi madre y me dijeron que tenía un 50% de posibilidades de padecer una poliquistosis", finalizó.