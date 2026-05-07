La Indycar entra en su mes más grande, en uno de los jardines de Álex Palou

La Indycar afronta su mes más grande con las 500 millas de Indianápolis, el domingo 24 de mayo. Pero antes, como aperitivo, la categoría estadounidense disputará su 6º ronda de la temporada en el circuito interior del mítico óvalo. Tras triunfar en las dos pruebas anteriores (Alabama y Long Beach), Álex Palou llega como líder de la categoría a uno de sus trazados fetiche.

El GP Indianápolis tiene nombre y apellidos en los últimos años

El circuito rutero de Indianápolis, de 3,92 kilómetros y 14 curvas, incorpora partes de las curvas 1 y 2 y la recta principal del legendario óvalo. Este sábado se darán 85 vueltas (333,65 kilómetros) a un trazado que lleva siendo un habitual en la Indycar desde el año 2014.

Will Power (2015, 2017, 2018, 2020 y 2021) es el piloto con más victorias en el circuito rutero de Indianápolis con 5, pero en los últimos años, Álex Palou ha dominado el IndyGP, triunfando en las tres últimas ediciones (2023, 2024 y 2025). Además, hay que prestar cierta atención al compañero en Chip Ganassi del español, Scott Dixon, que ganó en 2020 y 2023, y a Josef Newgarden, que se llevó la victoria en 2020. Rinus Veekay en 2021 y Alexander Rossi en 2022, también han ganado en el trazado interior de Indianápolis.

Álex Palou celebrando la victoria en el circuito interior de Indianápolis en 2025 / Indycar

La Indycar llega a un trazado que es territorio de Palou, con el español como líder del campeonato con 205 puntos. Kirkwood es 2º con 188 y Malukas está 3º con 142 puntos. Cerca le siguen O’Ward 4º con 136, Lundgaard 5º con 131, Newgarden 6º con 130 y McLaughlin 7º con 127 puntos.

La Indycar aterriza en su mes más grande con cambios

La categoría estadounidense llega a Indianápolis con cambios en el sistema Push to Pass, que aporta unos 60 caballos extra de potencia a los monoplazas para facilitar los adelantamientos. La Indycar tuvo fallos en este sistema durante la prueba anterior. En Long Beach, 12 pilotos, entre los que está Palou, activaron este botón en una de las resalidas, algo que está prohibido. Aunque no hubo sanciones, el campeonato ha decidido revisar y actualizar la normativa.

Los pilotos podrán apretar el botón de Push to Pass durante el tiempo que quieran, “una vez que pasen la línea de salida-meta alternativa y una vez que se haya mostrado la bandera verde”, según el comunicado de la Indycar. La regla que prohíbe adelantar antes de la línea de reinicio sigue vigente, y los parámetros de temporización, incluido el tiempo máximo por cada pulsación, permanece sin cambios (15 o 20 segundos, dependiendo del circuito). Esta nueva regla solo se aplicará en trazados ruteros y urbanos, y ya la podremos ver en funcionamiento este fin de semana en el IndyGP. Además, el cambio en el Push to Pass “proporcionará a los equipos y pilotos herramientas adicionales y posibilidades de adelantamiento durante los momentos cruciales de las reanudaciones” y “mejorará la estrategia y el potencial para una acción aún más fluida entre los monoplazas”.

Horarios y dónde ver el GP Indianápolis de la Indycar

El circuito rutero de Indianápolis será el escenario de la 6º prueba de la temporada de la Indycar, antes de prepararse para la gran carrera de las 500 Millas de Indianápolis (24 de mayo). La acción en el trazado se recortó este fin de semana de tres a dos días, para que los equipos tengan tiempo para prepararse para los entrenamientos de la Indy500, que arrancan el martes 12 de mayo.

La clasificación en el trazado rutero de Indianápolis será el viernes 8 de mayo a las 23:30 (horario peninsular español) y lo podrás seguir a través de Movistar Deportes 5. La carrera será el sábado 9 de mayo a las 22:30 (horario peninsular español) y se podrá seguir a través del canal #Vamos. Álex Palou buscará empezar el mes más grande de la Indycar reinando y lo podrás seguir en Movistar y en Diario Sport.