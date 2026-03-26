La Indycar a Barber, el circuito donde empezó la leyenda de Álex Palou

La Indycar vuelve a escena tras un comienzo de temporada apasionante con tres pruebas consecutivas: St. Petersburg, el trioval de Phoenix y el nuevo trazado de Arlington. La categoría estadounidense correrá este fin de semana en Barber (Alabama), el circuito donde empezó la leyenda de Álex Palou.

Con el GP de Alabama, la Indycar pone fin a un mes de marzo en el que se han disputado 4 pruebas en 5 fines de semana. La clasificación en el circuito de Barber será el sábado 28 de marzo a las 19:30 (horario peninsular español) y la carrera será el domingo 29 de marzo a las 19:00 (horario peninsular español). Álex Palou buscará recuperar el liderato y lo podrás seguir a través de Movistar.

Álex Palou liderando el GP de Alabama en el circuito de Barber en 2025 / Indycar

Barber, el circuito talismán de Álex Palou

La Indycar corre en Barber desde 2010. Actualmente, 5 pilotos de la parrilla han ganado en el trazado situado a las afueras de Birmingham (Alabama): Will Power (2011), Josef Newgarden (2015, 2017 y 2018), Álex Palou (2021 y 2025), Pato O’Ward (2022) y Scott McLaughlin (2023 y 2024). La carrera del domingo será a 90 vueltas y los pilotos recorrerán 207 millas (333,1 kilómetros).

Además, el circuito permanente de 3,7 kilómetros y 17 curvas es muy especial para Palou. El español logró en el Barber Motorsports Park su primera victoria en la Indycar, en una carrera en la que hizo menos paradas en boxes que sus rivales y gestionó mejor los neumáticos y el combustible. Además, a Palou no se le da mal este trazado, ya que ha ganado dos veces (2021 y 2025), y en sus cinco ediciones anteriores el catalán siempre ha estado en el top 5 (2022 fue 2º, 2023 y 2024 acabó 5º).

Álex Palou celebrando su primera victoria en la Indycar, que fue en el circuito de Barber 2021 / Indycar

Kyle Kirkwood, líder destacado de la Indycar

La categoría estadounidense afronta este fin de semana (del 27 al 29 de marzo) la cuarta cita de la temporada, con Kyle Kirkwood como líder de la clasificación. El piloto de Andretti tiene 126 puntos y le sigue Palou 2º con 100. Pato O’Ward es 3º con 93, empatado a puntos con el 4º, Josef Newgarden. El top 5 lo cierra Scott McLaughlin con 85 puntos, 1 más que David Malukas, nuevo piloto esta temporada del equipo Penske.