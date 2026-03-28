El increíble accidente de un piloto de la Indycar en Barber: se estrella y acaba fuera del circuito...

La Indycar vuelve a la acción en el circuito de Barber para el GP de Alabama. Álex Palou buscará el liderato en el trazado donde empezó su leyenda. El español terminó 1º en una Práctica 2 marcada por el increíble accidente de Scott McLaughlin en la curva 1.

Tras liderar las primeras prácticas del fin de semana en el Barber Motorsport Park, Scott McLaughlin tuvo un fuerte accidente a falta de menos de 4 minutos, que puso el punto y final a la Práctica 2. El piloto de Penske tocó a 265 km/h la hierba y perdió el control del monoplaza en la curva 1.

A pesar del fuerte accidente, Scott McLaughlin está bien y no tiene ninguna fractura. Tras la Práctica 2, los directivos del Team Penske anunciaron que el piloto neozelandés utilizará un monoplaza de reserva para participar en la clasificación del GP de Alabama.

Álex Palou lidera la Práctica 2 en Barber

El español acabó 1º en los segundos entrenamientos libres del GP de Alabama con un tiempo de 1:06.468. Kyle Kirkwood, líder de la Indycar, terminó 2º (1:06.5217) y Rinus Veekay 3º (1:06.5950). Además del fuerte accidente de Scott McLaughlin con el que finalizó la Práctica 2, Nolan Siegel también tuvo un incidente en el perdió el coche monoplaza, pero no llegó a impactar con las filas de neumáticos.

Horarios del GP de Alabama de la Indycar y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou en Barber

El fin de semana del GP de Alabama de la Indycar en el circuito de Barber continúa con la clasificación a las 19:30. La jornada importante del fin de semana será el domingo, con el Warm Up a las 16:00 y la carrera a 90 vueltas (333,1 kilómetros), a las 19:00 (horario peninsular español).

En España, el GP de Alabama de la Indycar lo podrás seguir a través de Movistar. Todas las carreras en directo las puedes seguir en el canal #Vamos de Movistar+. Además, desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Indycar con las crónicas al final de cada carrera.