Iker Lecuona, a romper la racha histórica de Nicoló Bulega: “Sería fantástico lograr la primera victoria en casa de Ducati”

Nicoló Bulega sigue arrasando en el Mundial de Superbikes. El italiano logró en Motorland Aragón su 22º victoria consecutiva, aunque cada vez le cuesta más, ya que Iker Lecuona está más cerca. El piloto español está “trabajando y mejorando muy bien” y buscará poner fin al dominio histórico de Bulega en Misano: “Sería fantástico lograr la primera victoria en casa de Ducati”, afirma el valenciano en una entrevista con Diario SPORT.

Iker Lecuona rodando con su Aruba.it Ducati en Motorland Aragón / WorldSBK

Iker Lecuona recaló en el Aruba.it Ducati a principios de 2026. El español se tomó Phillip Island “con mucha calma, sin forzar”, ya que era un circuito donde se “había hecho mucho daño en los últimos años”. “A partir de ahí, todos 2º. Desde Portugal, trabajando muy bien, mejorando muy bien, con mucha calma, siempre haciéndolo bien. Se ha visto que siempre trabajo para ritmo de carrera”, nos explicó Lecuona.

Bulega ha ganado todas las carreras en lo que va de temporada y ha logrado un hito histórico, ser el piloto con más victorias consecutivas (22). Pero el italiano no se puede confiar: “Cada carrera estoy más cerca de Nicoló (Bulega). En Most ya empezamos a luchar un poquito. La carrera de Aragón fue bastante intensa”, afirmó Lecuona y añadió: “No ha llegado la victoria simplemente porque es que estamos llegando tan rápido que ha habido alguna carrera larga como la de Most, que incluso dije no me la quiero jugar. Jugármela a una victoria significaría una posible caída para mí, o incluso para Nicoló, para mi compañero, y creo que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Obviamente llegará la victoria, pero quiero que sea sin cometer errores”.

Lecuona sabe que “la progresión está siendo muy buena” y que tanto él como el equipo Aruba.it Ducati están “supercontentos”. El español destaca sobre la lucha contra Bulega: “Está guay y está haciendo que el nivel tanto de Nicoló como el mío suba. Ya estoy cerca y eso quieras o no, está haciendo que él tenga que mejorar esos puntos débiles, y yo tengo que mejorar mis puntos débiles”. El valenciano sabe que están “llegando a un nivel muy alto y muy igualado”.

A pesar de la diferencia de 108 puntos en el campeonato entre el líder Bulega, y el segundo, Lecuona, el español afirma que “falta muy poquito” para que poder vencer al italiano y lograr su primera victoria en el Mundial de Superbikes. El valenciano analiza: “Nicoló es muy fuerte por su tipo de pilotaje en curvas rápidas. A mí me cuesta un poquito más porque tengo un estilo que paro mejor la moto y sobre todo la hago girar. Entonces, curvas de girar o las chicanes, yo lo hago mejor”.

“Sería fantástico lograr la primera victoria en casa de Ducati”

Tras sustituir a Álex Márquez en MotoGP en Balaton Park con una más que meritoria 7º posición, Iker Lecuona retorna al Mundial de Superbikes “cansado” y “con tranquilidad”: “Es la quinta semana sin bajarme de la moto, porque hemos tenido dos carreras, dos test, esta carrera de seguido (MotoGP). El acostumbrarme a la MotoGP ha costado bastante”. El español reconoce que en Misano, “al principio” va “a sufrir un poquito” hasta acostumbrarse “otra vez a los Pirelli, los frenos, la posición”.

“Sería fantástico lograr la primera victoria en casa de Ducati. A lo mejor no tanto para Nicoló que es su casa. Haremos todo lo que esté en nuestra mano”, nos afirma Lecuona sobre lograr su primer triunfo en Misano. “Lógicamente quiero ganar, pero el objetivo principal va a ser mantener este nivel y esta dinámica de trabajo (en la segunda parte de la temporada). Estamos los dos remando hacia el equipo. Objetivo, ser campeones de equipo, que está muy cerca, ser P1 o P2 del campeonato, que realmente también está muy cerca, pero sobre todo mantener esta línea, esta dinámica de trabajo, de constancia, de no estrés, de no equivocación, de no errores”, apunta el valenciano. Lecuona está “creciendo como piloto” y como “cada vez esté más cerca” de Bulega, esto “significa que cada vez va a haber más lucha en el campeonato y en las carreras”. “Quedan seis carreras, vamos a ver qué podemos hacer”, finaliza el español.

Álvaro Bautista totalmente recuperado y Miguel Oliveira reaparece tras su lesión

El Mundial de Superbikes tendrá cambios en las alineaciones de pilotos en la ronda de Misano. A pesar de haber debutado con Honda en Aragón, Jake Dixon se perderá otro fin de semana más del campeonato para centrarse en su recuperación de la muñeca izquierda. Su sustituto será Ryan Vickers, que ya disputó una prueba como wildcard con la firma japonesa en Australia. En BMW, Danilo Petrucci seguirá recuperándose de una fractura de coxis y Michael van der Mark le sustituirá de nuevo.

Las buenas noticias vienen de parte de Miguel Oliveira. El portugués sufrió “fracturas de escápula y costillas, lesiones en los tendones del hombro y una conmoción cerebral” en la caída que tuvo en la Superpole Race de Balaton Park. El piloto de BMW viajará a Misano con la intención de competir, pero deberá pasar una revisión médica el jueves para ver si le dan el apto.

Álvaro Bautista parece que está totalmente recuperado, después de sufrir una caída en la FP3 de Most que le dejó fracturas en varios huesos del pie y tobillo derechos, concretamente en la zona media del pie, el maléolo y el calcáneo. El español se perdió las carreras en la República Checa, pero regresó la ronda pasada en Aragón y logró dos top 10 (Superpole Race 8º y carrera 2 7º). El piloto del Barni está 8º en el campeonato con 92 puntos y Xavi Vierge es 14º con 56.

Horarios y dónde ver la ronda en Misano del Mundial de Superbikes

Nicoló Bulega está dominando claramente el campeonato de motos derivadas de serie, pero Iker Lecuona quiere acabar con su hegemonía. El español buscará poner fin al récord de 22 victorias consecutivas del italiano este fin de semana en el circuito de Misano. La acción en pista comenzará el viernes y el sábado 13 de junio será la clasificación (11:15) y la carrera 1 a las 15:30 (horario peninsular español) a 21 vueltas. El domingo 14 de junio se disputará la Superpole Race a las 11:10 a 10 vueltas y la carrera 2 será a las 14:00 (horario peninsular español) a 21 vueltas. Podrás seguir toda la emoción del Mundial de Superbikes a través de las crónicas del Diario SPORT y de DAZN.