Iker Lecuona da pelea a Nicoló Bulega en un final alocado por la lluvia

Nicoló Bulega sigue a lo suyo. El italiano consiguió la pole y su 11º victoria consecutiva en la primera carrera del Mundial de Superbikes en Assen. Una prueba marcada por la lluvia en las últimas vueltas y la lucha entre el líder del campeonato y su compañero en el Aruba.it Ducati, Iker Lecuona, que acabó 2º. Álvaro Bautista terminó 4º y Xavi Vierge cerró el top 10. Mañana, domingo 19 de abril se disputará la Superpole Race a las 11:10 y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español).

Salida con cambios en la cabeza

Nicoló Bulega consiguió una pole de récord, pero no pudo conservarla en la salida, ya que Iker Lecuona se puso a liderar la prueba. Sam Lowes mantuvo la 3º posición y Álvaro Bautista subió del 7º al 4º puesto. Xavi Vierge bajó al 8º. Somkiat Chantra no pudo participar en la clasificación y la carrera 1, porque tuvo una caída en la FP3. El tailandés fue declarado no apto debido a varias contusiones en la zona lumbar, en los músculos del muslo y un hematoma.

Bautista y Alex Lowes lucharon por la 4º posición y hasta se llegaron a tocar en plena recta, llegando a saltar una pieza de la Bimota. Esta pelea hizo que el trío de cabeza se marchase a más de 1 segundo. Bulega superó en la segunda vuelta a Lecuona y se volvió a poner líder de carrera. Sam Lowes estaba a la estela, aunque poco a poco se estaba quedando atrás.

Bautista se distanció de Alex Lowes y empezó a encontrar el ritmo, aunque estaba a más de 2 segundos de Sam. En el liderato, Bulega y Lecuona estaban separados por 7 décimas. La lucha estaba por la 6º posición entre las Yamaha de Locatelli y Vierge y la BMW de Miguel Oliveira. Mientras que las distancias entre los pilotos crecían, seguía la lucha por el 6º puesto. Una batalla a la que se unieron Mackenzie, que superó al portugués, Baldassarri y Montella.

La lluvia vuelve loca la carrera

La ventaja de Bulega sobre Lecuona se mantenía y Mackenzie superó a Vierge para ponerse 7º. El español de Yamaha fue perdiendo algunas posiciones porque también le adelantó Oliveira, cayendo hasta el 9º.

A falta de 7 vueltas para el final, empezaron a caer algunas gotas de agua en el sector 3 y 4. Bulega aflojó y Lecuona se puso líder. Sam Lowes recortó la distancia con los pilotos del Aruba.it Ducati, y los tres primeros estaban en menos de 1 segundo.

Hubo lucha entre Bulega y Lecuona por la victoria. El italiano le adelantó y el español se la devolvió en la recta. El actual líder del Mundial volvió a superar a Lecuona a falta de 3 vueltas para el final y se fue en busca de su 11º triunfo consecutivo.

A falta de 2 vueltas para el final, paró de llover y Bulega se llevó la victoria en la carrera 1 de Assen. Iker Lecuona fue 2º y Sam Lowes 3º. Álvaro Bautista acabó 4º y Alex Lowes 5º. Locatelli fue quien se llevó esa 6º posición, con Oliveira 7º, Baldassarri 8º, Mackenzie 9º y Xavi Vierge terminó 10º.

Con este triunfo, Nicoló Bulega sigue liderando el Mundial de Superbikes con 149 puntos. Iker Lecuona es 2º con 88 y Miguel Oliveira 3º con 65 puntos. Axel Bassani está 4º con 64 y Sam Lowes 5º con 59 puntos, empatado con su hermano Alex. Álvaro Bautista sube hasta la 8º con 40 y Xavi Vierge está 14º con 21 puntos.