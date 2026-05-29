Iker Lecuona busca frenar la hegemonía de Nicoló Bulega

Nicoló Bulega sigue imponiendo su ley en el Mundial de Superbikes. Tras firmar otro triplete en Most, el italiano continúa haciendo historia sumando 19 triunfos consecutivos. El campeonato aterriza en Motorland Aragón para disputar la 6º ronda de la temporada, y aunque Iker Lecuona esté 2º a casi 100 puntos de su compañero en el Aruba.it Ducati, el español se está consolidando como su principal rival: “(Ganar) Sería fantástico hacerlo delante de la afición. Tengo un extra de confianza, intentaremos ganar”, afirmó el valenciano. Álvaro Bautista llega después de perderse por lesión las tres carreras en Most, y Xavi Vierge está “en buen momento”, a pesar de no haber podido entrar en el top 10 en la última ronda.

El Mundial de Superbikes llega al ecuador de la temporada 2026 en Aragón

La sexta ronda del Mundial de Superbikes se disputa en Aragón. El circuito de Motorland de 5,077 kilómetros y 16 curvas (10 a izquierdas y 6 a derechas), es el trazado español con más carreras (40) celebradas en el campeonato de motos derivadas de serie, por delante de Jerez (29). En 2025, Toprak Razgatlioglu ganó la carrera 1 en un final apasionante, ya que solo 30 milésimas le separaron del segundo clasificado. El turco venció a Bulega en la primera prueba del fin de semana, pero el italiano logró el triunfo en la Superpole Race y en la carrera 2.

Nicoló Bulega suma y sigue. Tras conseguir la victoria en todas las carreras disputadas en lo que va de temporada (15 de 15), el italiano es el líder del campeonato con 310 puntos, 95 más que su compañero de equipo en el Aruba.it Ducati, Iker Lecuona 2º (215). 3º es Yari Montella con 121 puntos y hay que bajar hasta la 9º posición para encontrar a Álvaro Bautista (81), después de su lesión en la FP3 de Most. 14º se encuentra Xavi Vierge con 53 puntos, empatado con Tarran Mackenzie 13º.

Álvaro Bautista y Jake Dixon se prueban, mientras los pilotos de BMW siguen con la recuperación

El Mundial de Superbikes tendrá cambios en las alineaciones de pilotos en la ronda de Aragón. Tras no poder competir en las tres carreras en República Checa, Álvaro Bautista tiene el apto de los médicos para disputar la primera sesión de entrenamientos libres en Motorland. El español sufrió una caída en la FP3 de Most que le dejó fracturas en varios huesos del pie y tobillo derechos, concretamente en la zona media del pie, el maléolo y el calcáneo: “Pues la verdad es que la operación del pie fue bien y tengo buena movilidad, a pesar de que no fue una operación sencilla”, explicó el piloto de Talavera de la Reina. Bautista está “animado” y no se quiere perder la prueba en uno de sus “circuitos favoritos”. Tras este FP1, el piloto del Barni se tendrá que someter a otra revisión médica en la clínica de Motorland para dictaminar si puede seguir corriendo lo que resta de fin de semana.

Jake Dixon debutará por fin en el Mundial de Superbikes este fin de semana en Motorland Aragón. El británico sufrió una caída durante el test de Phillip Island en la que se fracturó la muñeca izquierda y esta lesión le ha dejado fuera de la competición desde entonces. El piloto de Honda tiene el apto de los médicos para disputar el FP1 y, al igual que Bautista, después tendrá que pasar otra revisión médica para determinar si podrá seguir compitiendo el resto del fin de semana.

Miguel Oliveira continúa recuperándose de las “fracturas de escápula y costillas, lesiones en los tendones del hombro y una conmoción cerebral”, sufridas en la caída de la Superpole Race de Balaton Park. Tras la prueba en Most, Michael van der Mark se volverá a montar en la moto del portugués en Aragón. El otro piloto de BMW, Danilo Petrucci, tampoco estará compitiendo en Motorland tras la fuerte caída sufrida en Most. El italiano sufre una fractura de coxis y Hannes Soomer le sustituirá.

Horarios y dónde ver la ronda en Aragón del Mundial de Superbikes

Nicoló Bulega está dominando claramente el campeonato de motos derivadas de serie. El italiano buscará sobrepasar la cifra de 20 victorias consecutivas este fin de semana en el circuito de Motorland Aragón. La acción en pista comenzará el viernes y el sábado 30 de mayo será la clasificación (11:15) y la carrera 1 a las 14:00 (horario peninsular español) a 18 vueltas. El domingo 31 de mayo se disputará la Superpole Race a las 11:10 a 10 vueltas y la carrera 2 será a las 15:30 (horario peninsular español) a 18 vueltas. Podrás seguir toda la emoción del Mundial de Superbikes a través de las crónicas del Diario SPORT y de DAZN.