Hyundai buscará despertar ante la hegemonía de Toyota

Toyota está dominando el Mundial de Rallies. La firma japonesa llega como líder del campeonato de constructores tras triunfar en 6 de las 7 citas disputadas, con sus cinco pilotos copando el top 5 de la general. Hyundai buscará resucitar en una de sus pruebas fetiche, después de lograr su única victoria de la temporada en el Rally de tierra de Portugal. El Mundial de Rallies aterriza en Grecia (25 al 28 de junio) para disputar su octava ronda, una de las más duras del campeonato por las temperaturas y los tramos de tierra.

El Rally Acrópolis cambia de recorrido

El Rally Acrópolis da el comienzo a la segunda parte de la temporada con siete citas sobre tierra. El Mundial de Rallies se enfrenta a una de sus pruebas más míticas, que se disputa anualmente en Grecia desde 1973 y ha sido una habitual del calendario, a excepción de 1995 y de 2014 hasta 2020, antes de regresar en 2021.

El “Rally de los Dioses” regresa al Golfo de Corinto, en el corazón de Grecia, por primera vez desde 2013. El Mundial de Rallies se acerca a la capital, Atenas, pero no cambia la exigencia y la dureza de la prueba. El Rally Acrópolis de 2026 atravesará las montañas del Peloponeso y los tramos técnicos de tierra de Corinto. El traslado de Lamía a Loutraki hace que prácticamente el 75% del recorrido sea nuevo y solo Stiri se mantenga sin cambios con respecto a 2025. Los pilotos también tendrán que gestionar el calor y la resistencia de la mecánica con temperaturas cercanas a los 40 ºC.

Hyundai busca despertar en la vuelta de Dani Sordo

Toyota reina en el Mundial de Rallies con 6 triunfos en las 7 pruebas disputadas hasta ahora. Además, los pilotos de la firma japonesa copan el top 5 de la general, con el vencedor en Japón, Elfyn Evans como líder con 151 puntos, Takamoto Katsuta segundo con 131, Oliver Solberg tercero con 102, Sami Pajari cuarto con 96 y Sébastien Ogier, ganador del Rally Acrópolis en 2011, quinto con 90 puntos.

Aunque Toyota haya arrasado en la primera parte de la temporada, Hyundai y Thierry Neuville pueden dar lucha, ya que ganaron una de las pruebas de tierra, el Rally de Portugal: “Nuestro objetivo es claro: vamos a por la victoria (en Grecia). Con nuestra posición de salida, un coche competitivo y un rally en el que siempre hemos tenido un buen desempeño, ese es sin duda nuestro objetivo”, afirmó el belga. Neuville está séptimo en el campeonato con 73 puntos, justo detrás de su compañero, Adrien Fourmaux, sexto con 89.

Grecia es un terreno favorable para Hyundai en los últimos años, ya que ha triunfado en tres de las últimas cuatro ediciones con Neuville en 2022 y 2024, y Ott Tänak en 2025. Tras la séptima posición en el Rally Islas Canarias y la octava en Portugal, Dani Sordo completa la alineación de la firma surcoreana en Grecia, regresando para una de sus pruebas más fuertes. El español ha subido al podio en el Rally de Acrópolis en cuatro de sus últimas cinco participaciones y terminó segundo en 2024.

Además de los cinco Toyota y los tres Hyundai, Ford alineará cuatro coches, los dos habituales de Josh McErlean y Jon Armstrong, más otros dos para Martins Sesks y el piloto de casa Jourdan Serderidis, para completar la categoría Rally 1 con 12 coches inscritos.

La ilusión por la victoria en WRC2

El Mundial de Rally2 está emocionante. Treinta coches se darán cita en el Rally Acrópolis con opciones de victoria para los pilotos españoles. Alejandro Cachón viene de quedar segundo en Japón, luchando hasta el final por la victoria contra Gryazin, y Jan Solans vuelve a Grecia tras acabar cuarto en Portugal.

En el Rally Acrópolis puede haber cambio de líder en WRC2. Nikolay Gryazin es el primero de la general con 56 puntos, pero no participará en Grecia. Esto abre una oportunidad de oro para sus perseguidores, con Yohan Rossel segundo con 52 puntos, empatado con Roope Korhonen tercero y Léo Rossel cuarto. Cachón está quinto en el campeonato a tan solo 10 puntos de Gryazin.

Horarios y dónde ver el Rally Acrópolis de Grecia

El Rally Acrópolis de Grecia empezará este jueves 25 de junio con el shakedown (3,34 kilómetros) a las 08:01 (horario peninsular español) y la superespecial EKO de 1,86 kilómetros a las 18:05. El viernes 26 de junio comenzará la acción real con el segundo stage (Bauxites, 22,97 kilómetros) a las 07:48 (horario peninsular español). En total habrá 17 tramos, siete el viernes, seis el sábado y cuatro el domingo, incluyendo el Power Stage de Loutraki (16,61 kilómetros), con una distancia total de 323,77 kilómetros cronometrados. Además, todo el Mundial de Rallyes se puede seguir a través de RallyTV en DAZN y en Diario SPORT con las crónicas de cada día de competición.