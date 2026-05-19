Horner puede impulsar a BYD a la Fórmula 1

Hasta hace dos años, la posibilidad de una undécima escudería en Fórmula 1 parecía improbable, especialmente ante la oposición de los diez equipos de la parrilla por el reparto del ‘pastel’. Pero la FIA y la FOM acabaron saliéndose con la suya, dando entrada a Cadillac, que se ha estrenado esta temporada en el ‘gran circo’

La cosa no queda aquí, porque ahora el principal fabricante chino del mercado de coches híbridos y eléctricos, BYD, busca una vía para acceder también al Mundial.

Su vicepresidenta, Stella Li, ha mantenido ya varias reuniones con Christian Horner, ex team principal de Red Bull, para explorar el proyecto. El británico, por su parte, también está interesado en volver a la F1, después de que ser destituído tras dos décádas en su cargo.

En las últimas semanas, Horner se ha dejado ver en MotoGP en Jerez y en la Fórmula E de Mónaco. En clave de F1, el inglés lidera un grupo inversor, en el que estaría BYD, que ha mostrado interés en hacerse con el 24% de Alpine.

Sin embargo, la marca china prefiere tener su propia escudería y hacer su desembarco a lo grande en la parrilla de Fórmula 1 como duodécimo equipo. De ahí que las imágenes distribuídas por la propia firma automovilística de una fiesta en Cannes, en las que Stella Li aparece junto a Horner, no tengan nada de casual.