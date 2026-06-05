Horarios del GP de St. Louis de Indycar y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou

La Indycar no tiene tiempo para descansar. Tras la increíble victoria de Felix Rosenqvist en las 500 Millas de Indianápolis y el triunfo de Álex Palou en Detroit, la categoría estadounidense aterriza en el óvalo de St. Louis (Illinois) para completar su triplete de carreras. El español sigue líder del campeonato con más de 60 puntos de distancia sobre sus perseguidores. En la ronda 9, el catalán buscará su primer triunfo en St. Louis, uno de los pocos circuitos en los que todavía no ha ganado.

La Indycar aterrizó en el World Wide Technology Raceway en 1997. Este óvalo situado a las afueras de St. Louis (Illinois), mide 2,01 kilómetros y tiene forma de huevo, siendo las curvas 1 y 2 mucho más cerradas que las curvas 3 y 4. Esta prueba en St. Louis estuvo presente en el calendario de la categoría estadounidense desde 1997 hasta 2003, con victorias de Paul Tracy (1997), Alex Zanardi (1998), Michael Andretti (1999), Juan Pablo Montoya (2000), Al Unser Jr. (2001), Gil de Ferran (2002) y Helio Castroneves (2003).

El óvalo de St. Louis se tuvo que despedir de la Indycar en 2003 principalmente por la baja asistencia de público y la poca rentabilidad del evento, pero en 2017 la prueba retornó al calendario. Curtis Francois, un promotor inmobiliario de St. Louis y ex piloto de monoplazas, aportó el dinero necesario para ayudar a revitalizar las instalaciones del óvalo. Desde ese año esta carrera se ha convertido en una cita habitual de la categoría estadounidense.

La Indycar en St. Louis (Illinois) / Indycar

Palou buscará estrenarse en el óvalo de St. Louis

El español llega a St. Louis en un gran momento de forma. Palou suma cuatro victorias (St. Petersburg, Alabama, Long Beach y Detroit) en ocho carreras y ha logrado la mitad de las poles (4) disputadas hasta la fecha, las tres últimas de forma consecutiva. Además, el catalán igualó los 23 triunfos oficiales (el de The Thermal Club no cuenta porque fue en una prueba de exhibición) de Tommy Milton y ya es el 20º piloto con más victorias en la historia de la Indycar.

Pero Palou tiene una asignatura pendiente en el óvalo de St. Louis. El español todavía no ha ganado y su mejor resultado en el World Wide Technology Raceway de Madison fue un 4º puesto en la caótica carrera de 2024. El catalán tiene tarea por delante y llega como líder de la Indycar, con 327 puntos, 62 más que Kirkwood segundo, y 79 más que Malukas tercero.

Álex Palou en el óvalo de St. Louis / Indycar

El rey del óvalo de St. Louis es Josef Newgarden. Desde que el también llamado óvalo de Gateway volvió al calendario de la Indycar en 2017, el piloto estadounidense ha conseguido cinco victorias (2017, 2020, 2021, 2022, 2024). Scott Dixon ganó la otra carrera de 2020 (se disputaron dos) y también la de 2023. Will Power se impuso en 2018, Takuma Sato en 2019 y Kyle Kirkwood fue el último vencedor, en 2025, en una carrera en la que Palou terminó 8º.

Horarios y dónde ver el GP de St. Louis de la Indycar

El óvalo de St. Louis (Illinois) será el escenario de la 9º prueba de la temporada de la Indycar. Tras las victorias de Josef Newgarden en Phoenix y Felix Rosenqvist en la Indy500, la categoría estadounidense llega a su tercer óvalo del curso. La acción en el World Wide Technology Raceway de Madison empezará el sábado 6 de junio con las primeras prácticas y lo importante llegará a partir de las 22:30 (horario peninsular español) con la clasificación, que la podrás seguir a través de Movistar Deportes 2.

La carrera será en la madrugada del domingo 7 al lunes 8 de junio a las 03:00 (horario peninsular español) y los pilotos tendrán que dar 260 vueltas (523,03 kilómetros) para completar el GP de St. Louis. Además, la podrás seguir a través del canal #Vamos de Movistar y en Diario SPORT, con la crónica de la prueba en cuanto acabe.