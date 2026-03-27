Horarios del GP de Alabama de la Indycar y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou en Barber

Tras un pequeño descanso y después de un ajetreado inicio con tres carreras consecutivas, la Indycar llega al circuito de Barber, un trazado fetiche para Álex Palou, donde se disputará la cuarta ronda del campeonato. El español llega en busca de recuperar el liderato tras su 2º posición en el estreno de Arlington. Hay mucha expectación y te contamos los horarios y cómo podrás ver en directo el GP de Alabama de la Indycar.

La Indycar lleva corriendo en el complicado circuito de Barber desde 2010. Actualmente, 5 pilotos de la parrilla han ganado en el trazado situado a las afueras de Birmingham (Alabama): Will Power (2011), Josef Newgarden (2015, 2017 y 2018), Álex Palou (2021 y 2025), Pato O’Ward (2022) y Scott McLaughlin (2023 y 2024). El español consiguió su primera victoria en la categoría estadounidense en el circuito de 3,7 kilómetros y 17 curvas, volvió a triunfar en 2025, y en las cinco ediciones anteriores siempre ha estado en el top 5.

Indycar en el circuito de Barber (Alabama) en 2025 / Indycar

Álex Palou en busca del liderato

El español consiguió la victoria en St. Petersburg, pero con el accidente en Phoenix y la 2º posición en Arlington, Palou está 2º en el campeonato con 100 puntos. El líder es Kyle Kirkwood que ganó en Arlington. 3º es Pato O’Ward, empatado a 93 puntos con Josef Newgarden, y Scott McLaughlin cierra el top 5 con 85 puntos.

Horarios del GP de Alabama de la Indycar en el circuito de Barber (horario peninsular español)

El fin de semana del GP de Alabama de la Indycar en el circuito de Barber comenzará el viernes 27 de marzo a las 20:30 con los entrenamientos libres 1. El sábado empezará a las 16:00 con los libres 2 y a las 19:30 será la clasificación. La jornada importante del fin de semana será el domingo, con el Warm Up a las 16:00 y la carrera a 90 vueltas (333,1 kilómetros), a las 19:00 (horario peninsular español).

Dónde ver el GP de Alabama de la Indycar en el circuito de Barber en directo, por TV y en Internet

En España, el GP de Alabama de la Indycar en el circuito de Barber, lo podrás seguir a través de Movistar. Todas las carreras en directo las puedes seguir en el canal #Vamos de Movistar+. Además, desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Indycar con las crónicas al final de cada carrera.