FÓRMULA E
Horarios del E-Prix de Madrid de Fórmula E y dónde ver por TV y en directo la carrera de Pepe Martí en el Circuito del Jarama
La categoría eléctrica llega por primera vez al Jarama, en lo que “será un espectáculo”
Descubre a qué hora es y dónde puedes ver en directo el E-Prix de Madrid de la Fórmula E en el Circuito del Jarama
Rubén Gómez Burillo
La Fórmula E aterriza en el Circuito del Jarama (Madrid) para vivir su carrera número 6 de la temporada. Esta prueba será un hito histórico, ya que será la segunda ronda que se disputará en España, la primera con público. Además del debut del Jarama, sin contar los test de pretemporada de 2024, Pepe Martí también se ha estrenado esta temporada en el campeonato eléctrico. El catalán está 11º con 17 puntos y viene de hacer su mejor resultado en la Fórmula E, 6º en la segunda prueba de Jeddah. Hay mucha expectación y te contamos los horarios y cómo podrás ver en directo el E-Prix de Madrid de la Fórmula E.
El campeonato de la Fórmula E está al rojo vivo, con 5 ganadores distintos en 5 carreras: Jake Dennis (Sao Paulo), Nick Cassidy (México), Mitch Evans (Miami), Pascal Wehrlein (Jeddah 1) y Antonio Da Costa (Jeddah 2). Wehrlein es el líder del campeonato con 68 puntos, 6 más que el segundo Edoardo Mortara. Tercero es Oliver Rowland con 49, cuarto Nick Cassidy con 48 y quinto está Mitch Evans con 47. La Fórmula E llega ahora al Jarama, un circuito de 3,934 km y 14 curvas, con desniveles y pocas escapatorias, lo que lo convierte en un trazado muy exigente y técnico para los pilotos.
El E-Prix de Madrid contará con varias novedades, entre las que se encuentra el Pit Boost. Por primera vez desde su introducción la temporada pasada, una prueba de la Fórmula E utilizará la parada obligatoria de 30 segundos durante la carrera para recargar un 10% la batería de los monoplazas. Normalmente, el Pit Boost solo se ve en un fin de semana con dos carreras en el mismo circuito, pero el E-Prix de Madrid contará con él y con una activación del modo de ataque de 6 minutos.
Horarios del E-Prix de Madrid de Fórmula E en el Circuito del Jarama (horario peninsular español)
El fin de semana del E-Prix de Madrid de Fórmula E en el Circuito del Jarama comenzará el viernes 20 de marzo de 16:30 a 17:25 con los entrenamientos libres 1. La jornada importante del fin de semana será el sábado 21 de marzo, con los entrenamientos libres 2 de 08:30 a 09:25, la clasificación de 10:40 a 11:48 y la carrera de 15:05 a 16:00 (horario peninsular español).
Dónde ver el E-Prix de Madrid de la Fórmula E en el Circuito del Jarama en directo, por TV y en Internet
En España, el E-Prix de Madrid de la Fórmula E en el Circuito del Jarama, lo podrás seguir a través de Teledeporte, RTVE Play, DMAX y Eurosport 1. Todas las clasificaciones del Mundial eléctrico las puedes seguir a través de la aplicación RTVE Play y todas las carreras en directo en la propia RTVE Play y Eurosport. Además, desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula E con las crónicas al final de cada carrera.
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