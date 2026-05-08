Horarios del GP de Indianápolis de la Indycar y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou

La Indycar vuelve después de la victoria de Álex Palou en Long Beach. La categoría estadounidense arranca mayo, su mes más grande, con la prueba en el circuito rutero de Indianápolis, como aperitivo de la Indy500 (domingo 24 de mayo). El piloto español llega como líder del campeonato a uno de sus trazados fetiche, ya que ha ganado en las tres últimas ediciones (2023, 2024 y 2025).

Álex Palou celebrando en el circuito interior de Indianápolis / Indycar

El circuito rutero de Indianápolis, de 3,92 kilómetros y 14 curvas, incorpora partes de las curvas 1 y 2 y la recta principal del legendario óvalo. Este sábado se darán 85 vueltas (333,65 kilómetros) a un trazado que lleva siendo un habitual en la Indycar desde el año 2014. Will Power (2015, 2017, 2018, 2020 y 2021) es el piloto con más victorias en el circuito rutero de Indianápolis con 5, pero en los últimos años, Álex Palou ha dominado el IndyGP, triunfando en las tres últimas ediciones (2023, 2024 y 2025). Además, hay que prestar cierta atención al compañero en Chip Ganassi del español, Scott Dixon, que ganó en 2020 y 2023, y a Josef Newgarden, que se llevó la victoria en 2020. Rinus Veekay en 2021 y Alexander Rossi en 2022, también han ganado en el trazado interior de Indianápolis.

Fin de semana emocionante y con cambios importantes

La Indycar llega a un trazado que es territorio de Palou. El español es el líder del campeonato con 205 puntos. Kirkwood es 2º con 188 y Malukas está 3º con 142 puntos. Cerca le siguen O’Ward 4º con 136, Lundgaard 5º con 131, Newgarden 6º con 130 y McLaughlin 7º con 127 puntos.

Álex Palou rodando en el circuito interior de Indianápolis / Indycar

La categoría estadounidense aterriza en Indianápolis con cambios en el botón de Push to Pass, que es el sistema que aporta unos 60 caballos de potencia extra a los monoplazas para facilitar los adelantamientos. En Long Beach, la Indycar tuvo algunos fallos en este sistema y han decidido actualizar la normativa.

A partir de este GP de Indianápolis y solo en trazados ruteros y urbanos, los pilotos podrán apretar el botón de Push to Pass durante el tiempo que quieran, “una vez que pasen la línea de salida-meta alternativa y una vez que se haya mostrado la bandera verde”, según el comunicado de la Indycar. La regla que prohíbe adelantar antes de la línea de reinicio sigue vigente, y los parámetros de temporización, incluido el tiempo máximo por cada pulsación, permanece sin cambios (15 o 20 segundos, dependiendo del circuito).

Horarios y dónde ver el GP de Indianápolis de la Indycar

El circuito rutero de Indianápolis será el escenario de la 6º prueba de la temporada de la Indycar, antes de prepararse para la gran carrera de las 500 Millas de Indianápolis (24 de mayo). La acción en el trazado se ha recortado este fin de semana de tres a dos días, para que los equipos tengan tiempo para prepararse para los entrenamientos de la Indy500, que arrancan el martes 12 de mayo.

La clasificación en el trazado rutero de Indianápolis será el viernes 8 de mayo a las 23:30 (horario peninsular español) y lo podrás seguir a través de Movistar Deportes 5. La carrera será el sábado 9 de mayo a las 22:30 (horario peninsular español) y se podrá seguir a través del canal #Vamos. Álex Palou buscará empezar el mes más grande de la Indycar reinando y lo podrás seguir en Movistar+ y en Diario Sport.