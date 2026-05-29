Horarios del GP de Detroit de Indycar y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou

La Indycar no deja tiempo para el descanso. Tras vivir el final más apretado de la Indy500 con la victoria de Felix Rosenqvist por tan solo 23 milésimas, la categoría estadounidense llega a Detroit para disputar su ronda número 8. Álex Palou quedó 7º en las 500 Millas de Indianápolis, y aunque perdió 5 puntos en la clasificación por una sanción, el español sigue liderando el campeonato con autoridad.

Álex Palou en Detroit / Indycar

Cara o cruz de Palou en Detroit

La Indycar aterriza en el circuito callejero de Detroit, un trazado de 10 curvas, la mayoría de 90 grados, y de 2,647 kilómetros, que regresó al centro de la ciudad, tras abandonar el trazado temporal de Belle Isle en 2022, debido a las continuas pegas de los ciudadanos por cerrar el parque, problemas logísticos y el deseo de trasladar la carrera al centro de la ciudad.

Álex Palou sabe lo que es ganar en Detroit, ya que logró el triunfo en 2023. El español también conoce lo complicado que puede ser el trazado urbano de Detroit. En 2024, el piloto catalán terminó 16º por un incidente con Newgarden y el año pasado, Malukas le tocó por detrás y acabó en el montón de neumáticos.

Álex Palou rodando por las calles de Detroit / Indycar

¡Atención: La Indycar llega con cambios a Detroit!

La categoría estadounidense llega con un claro dominador a las calles de Detroit. Ese es Álex Palou, que a pesar de la sanción de 5 puntos porque su Chip Ganassi Racing #10 no superó las verificaciones de altura del alerón delantero tras la Indy500, sigue liderando la Indycar. El catalán lleva 3 triunfos en las 7 carreras disputadas hasta ahora y tiene una ventaja de 37 puntos sobre Malukas, 2º, y 49 sobre Kirkwood, 3º.

La Indycar aterriza en Detroit con cambios. Tras probarlo en el estreno de Arlington y en Long Beach, el formato de clasificación será un pelín diferente al habitual. La eliminación en los grupos 1 y 2 permanecerá sin cambios (los 6 pilotos más rápidos avanzan a la siguiente fase), pero las novedades llegan en el Fast 6 (la lucha por la pole). Los pilotos salen de uno en uno y dan una sola vuelta, en vez de salir todos juntos. Además, la categoría estadounidense anunció que también veremos este nuevo sistema de clasificación en las pruebas de Markham, Ontario y Washington DC.

Palou también cambiará de decoración en Detroit. El español sustituirá su amarillo y rojo habitual por un diseño blanco con colores rojos y azules, para celebrar la longeva unión entre Honda América y Chip Ganassi Racing. El piloto catalán ya lució estos colores el año pasado en Barber y consiguió la victoria.

Horarios y dónde ver el GP de Detroit de la Indycar

El circuito callejero de Detroit será el escenario de la 8º prueba de la temporada de la Indycar, tras vivir historia, con el final más apretado en la historia de la Indy500. La acción en pista empezará el 29 de mayo con las primeras prácticas.

Además de los segundos free practices, el sábado 30 de mayo empezará lo importante por las calles de Detroit, con la clasificación a las 19:00 (horario peninsular español) y se podrá seguir a través de Movistar Deportes 4. La carrera será el domingo 31 de mayo a las 18:30 y los pilotos tendrán que dar 100 vueltas (264,73 kilómetros) para completar el GP de Detroit. Además, se podrá ver a través del canal #Vamos de Movistar. Álex Palou buscará resarcirse de las complicadas 500 Millas de Indianápolis y seguir aumentando su ventaja en el campeonato, y lo podrás seguir en Diario SPORT y en Movistar.