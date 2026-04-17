Horarios del GP de Long Beach de la Indycar y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou

La Indycar vuelve después de un ajetreado mes de marzo con 4 carreras en 5 fines de semana. La categoría estadounidense afronta abril con tan solo 1 prueba: Long Beach, antes de prepararse para el gran mes de mayo con 3 rondas, entre las que estará la Indy500 (24 de mayo). Con una decoración nueva, Álex Palou buscará conseguir su primer triunfo en las calles de Long Beach y recuperar el liderato, aunque este trazado le trae muy buenos recuerdos, ya que logró su primer título de la Indycar allí.

La categoría estadounidense (antes CART/Champ Car) compite en el trazado urbano de California desde 1984 y este año celebrará su edición número 41, ya que en 2020 no se disputó por la COVID. Long Beach es el circuito callejero más antiguo de Estados Unidos que sigue en activo. El trazado actual es de 1,968 millas (3,167 kilómetros) y la carrera del domingo será a 90 vueltas (aproximadamente 285 kilómetros). Al Unser Jr (1988, 1989, 1990, 1991, 1994 y 1995) es el piloto con más victorias de la Indycar en el circuito urbano con 6. De la actual parrilla, Will Power (2008 y 2012), Scott Dixon (2015 y 2024), Alexander Rossi (2018 y 2019) y Josef Newgarden (2022) han conseguido el triunfo en Long Beach.

Salida del GP de Long Beach 2025 / Indycar

Un fin de semana lleno de cambios en el que Palou irá en busca del liderato

La Indycar anunció una actualización del formato de clasificación para el estreno del circuito urbano de Arlington. El formato de eliminación de los grupos 1 y 2 permanecerá sin cambios (los 6 más rápidos pasan a la siguiente fase). Los cambios vienen en el Fast 6 (la lucha por la pole), donde los pilotos salen de uno en uno y dan una sola vuelta, en vez de salir todos juntos. En Arlington se dieron cuenta de que el piloto que terminaba último en el Fast 12, y arrancaba primero en la lucha por la pole, tenía cierta ventaja. La categoría estadounidense ha dictaminado que la elección del orden de clasificación se basará en los resultados del Fast 12. El piloto más rápido de ese segmento será el primero en elegir la posición en la que desea salir en el Fast 6. Las elecciones posteriores para los puestos restantes se realizarán en función del orden de los resultados del Fast 12. Además, la Indycar ha decidido que en los circuitos urbanos que quedan esta temporada (Long Beach, Detroit, Markham, Ontario y Washington DC), se utilizará este formato de clasificación.

Álex Palou estrenará nuevos colores en su Chip Ganassi #10 para Long Beach. El español cambiará el amarillo y rojo habitual por el color negro por temas de patrocinio. El piloto catalán irá en busca del liderato, que está en manos de Kyle Kirkwood, con 2 puntos más. Palou, aunque no ha ganado, tiene muy buenos recuerdos en el trazado urbano de California, ya que en 2021 acabó 4º y consiguió su primer título en la categoría estadounidense. Además, el español siempre ha quedado en el top5 en Long Beach (2022, 3º; 2023, 5º; 2024, 3º y 2025, 2º).

Horarios y dónde ver el GP de Long Beach de la Indycar

Long Beach será la quinta prueba de la temporada de la Indycar. La clasificación en el trazado urbano será la noche del sábado al domingo (del 18 al 19 de abril) a las 00:30 (horario peninsular español) y la carrera será el domingo 19 de abril a las 23:30 (horario peninsular español). En España, el GP de Long Beach de la categoría estadounidense, lo podrás seguir a través del canal #Vamos de Movistar+. Además, desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Indycar con las crónicas al final de cada carrera.