Horario y dónde ver por TV la Indycar en Portland: Álex Palou, cerca de su cuarto título

El campeonato de Indycar afronta su penúltima parada, en Portland, que puede coronar como campeón a Álex Palou. Sin Fórmula 1 ni MotoGP este fin de semana, el mundo del motor estará pendiente del piloto español, que lo tiene prácticamente hecho para volver a hacer historia. Solo tiene un único objetivo: quedar por delante de su máximo perseguidor.

Ese no es otro que Pato O'Ward. El piloto mexicano es el único con opciones matemáticas de poder arrebatarle el título al español. La historia está a favor de Palou, que ha quedado por delante de O'Ward en tres de las últimas cuatro carreras que han corrido en Portland.

Alex Palou, piloto del Chip Ganassi / AP

Palou tiene en sus manos convertirse en campeón de la Indycar por cuarta vez en su carrera. Y no es que haya tenido muchas más oportunidades, teniendo en cuenta que el piloto lleva seis años compitiendo. Si lo logra, igualará la marca de Mario Andretti. Con tan solo 28 años, ya se sentaría en la mesa de las grandes leyendas.

Portland es una parada que se la da muy bien a Palou. De hecho, ganó tanto en 2021 como en 2023, además de quedar segundo en la última edición. El catalán correrá con la mente puesta en ganar la carrera, sin pensar en lo que pueda hacer su máximo rival, Pato O'Ward, que deberá obrar un milagro si quiere impedir el título de Álex.

Horarios del GP de Portland

LIbres 1: Viernes, 8 de agosto - 23:35 horas

Libres 2: Sábado, 9 de agosto - 18:00 horas

Clasificación: Sábado, 9 de agosto - 20:35 horas.

Warm up: Domingo, 10 de agosto - 01:32 horas.

Carrera (110 vueltas): Domingo 10 de agosto - 21:22 horas.

Dónde por TV el GP de Portland

La carrera del GP de Portland 2025 de la Indycar se podrá ver en España a través de Movistar, concretamente en #Vamos (Dial 8). Para ver la clasificación deberás tener contratado el paquete de deportes en Movistar, ya que se emitirá en Movistar Deportes 2 (Dial 64).