Horario de las 500 Millas de Indianápolis y dónde ver por TV y en directo la carrera de Álex Palou

Álex Palou tiene una cita con la historia en Indianápolis. Tras la victoria de Christian Lundgaard en el IndyGP, la Indycar aterriza en el mítico óvalo de Indianápolis para disputar la Indy500. El español saldrá desde la pole y buscará agrandar su leyenda, ganando por segunda vez consecutiva las 500 Millas de Indianápolis.

Álex Palou celebrando su victoria en la Indy500 / Indycar

Álex Palou es el rey de la Indycar

La categoría estadounidense llega a la prueba más importante de la temporada y una de las grandes citas del mundo del motor: las 500 Millas de Indianápolis. Palou afronta la Indy500, una de las tres citas que componen la Triple Corona, como vigente campeón y fue el primer español en conquistar las 500 Millas de Indianápolis el año pasado.

Palou saldrá desde la pole y buscará su segunda victoria consecutiva en la Indy500, un logro histórico. Si conquista este año las 500 Millas de Indianápolis, el español sería el séptimo piloto de la historia en ganar dos veces de forma consecutiva la mítica carrera. Tan solo seis pilotos han conseguido hacerlo antes: Wilbur Shaw (1939-1940), Mauri Rose (1947-1948), Bill Vukovich (1953-1954), Al Unser Sr. (1970-1971), Hélio Castroneves (2001-2002) y Josef Newgarden (2023-2024). Además, si Palou consigue por segunda vez consecutiva el triunfo en la Indy500, se convertirá en el primer europeo de la historia en lograr dos coronas seguidas.

En la clasificación de la Indycar y tras conseguir la victoria en 3 de las 6 carreras disputadas hasta ahora (St. Petersburg, Alabama y Long Beach), Palou llega a las 500 Millas de Indianápolis como líder con una distancia de 27 puntos sobre Kyle Kirkwood 2º, y de 52 sobre Malukas 3º. 4º está Lundgaard a 55 puntos del español y 5º Newgarden a 75. En la 6º posición, empatado con Pato O’Ward, se encuentra Scott Dixon, compañero del catalán en el equipo Chip Ganassi, a 89 puntos de Palou.

Álex Palou rodando en el mítico óvalo de Indianápolis / Indycar

Horarios y dónde ver las 500 Millas de Indianápolis con Álex Palou en la pole

El mítico óvalo de Indianápolis será el escenario de la 7º prueba de la temporada, aunque la Indy500 es mucho más que ‘solo’ una carrera. El mundo del motor entra en uno de los fines de semana marcados en rojo en el calendario. Junto al GP de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 Horas de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis forman parte de la Triple Corona, uno de los mayores logros en el mundo del motorsport.

Álex Palou saldrá desde la pole y buscará revalidar su triunfo en la Indy500 para seguir agrandando su leyenda. Las 500 Millas de Indianápolis serán el domingo 24 de mayo a partir de las 18:29 (horario peninsular español) cuando los pilotos se subirán a sus coches. A las 18:38, los pilotos encenderán sus motores y a las 18:45 (horario peninsular español) se dará la bandera verde y empezarán las míticas 500 Millas de Indianápolis. Podrás seguir la Indy500 en Movistar+, en el canal #Vamos y también a través de las crónicas del Diario SPORT.