Honda conquista las 24 Horas de Le Mans

Mike Di Meglio, Josh Hook y Alan Techer ha logrado un triunfo de prestigio en las 24 Horas de Le Mans de Motociclismo, prueba inaugural del FIM EWC David Checa, que ha llegado a ir segundo con la Ducati del Team ERC, ha terminado quinto tras sufrir problemas mecácnicos

Honda no atraviesa su mejor momento en el Mundial de MotoGP pero ha comenzado por todo lo alto en Resistencia. El equipo de HRC Francia integrado por Mike Di Meglio, Josh Hook y Alan Techer ha logrado un triunfo de prestigio en las 24 Horas de Le Mans de Motociclismo, prueba de apertura de la temporada del FIM EWC.

El francés Di Meglio ha pilotado la última posta con la Honda n°1 y ha cruzado la meta como vencedor, con dos vueltas de ventaja sobre el YART Yamaha, con Canepa, Fritz y Hanika y la formación de BMW con Reiterberger, Mykhalchyck y Guarnoni.

“Hemos tenido una gran carrera, el equipo ha estado impecable toda esta carrera. Sin errores y lo mejor que puede esperar en 24 horas, porque no es frecuente que nada salga mal. Ha sido una carrera increíble para nosotros”, ha valorado Hook.

