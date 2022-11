El histórico desafío de Mikel Azkona en el Mundial de Turismos

"Es un momento muy importante para mi carrera. Mi objetivo es ganar el títuloy voy a hacer todo lo posible por lograrlo", señala el bilbaíno Solo 5 puntos separan al piloto de Hyundai de proclamarse campeón del mundo este fin de semana en Jeddah

Solo 5 puntos separan a Mikel Azkona de un logro histórico para el automovilismo español en el Mundial de Turismos FIA WTCR (heredero del antiguo WTCC). El bilbaíno puede coronarse este fin de semana y conseguir un título que ningún piloto español ha logrado hasta la fecha.

Azcona afronta la novena y última cita del calendario, en el circuito urbano de Jeddah, en Arabia Saudí , con 60 puntos de ventaja sobre el argentino Nestor Girolami (Honda) y cuando solo quedan 65 en juego. El sábado en la sesión de clasificación el poleman ya suma cinco puntos, por lo que incluso podría proclamarse matemáticamente campeón antes de la carrera.

El piloto de Hyundai, que ha ganado cuatro de las catorce carreras disputadas este año, es consciente del desafío: "Es un momento muy importante para mi carrera y sé que puedo conseguir un gran resultado. Mi objetivo es ganar el título mundial y voy a hacer todo lo posible por lograrlo. Tenemos una gran ventaja, lo cual nos da un margen. Sabemos que tendremos un mayor peso para el fin de semana, pero creo que será suficiente para luchar por las posiciones de cabeza".

"Será complicado porque nunca he corrido en Jeddah y solo he tenido ocho o nueve días para prepararme en casa, pero tengo total confianza en el Hyundai Elantra N TCR y en el equipo, me darán un coche ganador", asegura.

Programa de competición:

Sábado 26 de noviembre

Clasificación: 20:30 horas

Domingo 27 de noviembre

Carrera 1: 21:45 horas

Carrera 2: 00:15 horas