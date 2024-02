Hamilton se despide del Extreme-E y retira a su equipo X44

Lewis Hamilton vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por una cuestión relacionada con su fichaje por Ferrari ni con la Fórmula 1. El heptacampeón británico abandona su proyecto en la serie eléctrica de 4x4 Estreme-E y retira a su equipo X44 , que consiguió el título en 2022 con Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez.

El pasado año, tras dos temporadas en manos de Prodrive, laa gestión del programa pasó a manos de Rodin Carlin, con Cristina Gutiérrez y Fraser McConnell formando un tandem menos exitoso, que cayó hasta la cuarta plaza del campeonato.

La cuarta temporada de la Extreme-E arranca los días 17 y 18 de febrero en Jeddah (Arabia Saudí) y hoy se ha confirmado que el equipo de Hamilton no participará. Cristina Gutiérrez ha fichado por McLaren, donde formará pareja con Mattias Ekstrom, mientras que McConnell ocupará el asiento del sueco en el equipo Acciona Sainz junto a Laia Sanz.

"Hemos disfrutado de tres temporadas increíbles compitiendo como X44, ganando muchas carreras e incluso un campeonato del mundo. Gracias a nuestros pilotos Cristina, Fraser y Seb, y a todos nuestros talentosos compañeros de equipo que han trabajado duro para ayudarnos a conseguir todo lo que hemos conseguido. Incluso más que los resultados en pista, estamos orgullosos de haber formado parte algo más amplio sobre cómo hacer que el automovilismo sea más sostenible. También estamos orgullosos de haber dado personas de todo tipo de orígenes la oportunidad de prosperar en este equipo, y del legado que nuestro propietario Lewis Hamilton dejará con el programa Racing for All. Aunque no compitamos en 2024, seguiremos animando a la categoría desde la barrera y estaremos atentos a los emocionantes desarrollos de la Extreme H", apunta el comunicado de despedida del X44.

El director de la Extreme-E, Alejandro Agag, agradece a Hamilton "su valiosa contribución, tanto en competición como en la implementación de iniciativas fuera de la pista que se centran en igualdad de género, diversidad e inclusión".