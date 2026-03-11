Los Grandes Premios de España de Fórmula 1 y MotoGP se verán en abierto por TV

Buenas noticias para los aficionados al motor en España. Según confirmó Mediaset en un comunicado, la compañía ha llegado a un acuerdo con DAZN, titular de los derechos de Formula 1, y con MotoGP Sports Entertainment Group, para emitir en abierto de algunas de las citas más destacadas del calendario del motor.

Según informó Mediaset se podrán seguir en abierto un total de cinco Grandes Premios, dos de Fórmula 1 y tres de MotoGP. En concreto, se podrá seguir en abierto el Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y del Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo.

En lo que respecta a esta cita en el trazado catalán, la retransmisión será la última como trazado permanente en el campeonato, después de renovar con la F1 hasta 2032 con un formato bianual.

Aragón se queda fuera

En lo que respecta a MotoGP, se emitirán de forma gratuita el Gran Premio de España en Jerez (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre), que habitualmente tienen un gran seguimiento entre los aficionados españoles. De esta manera, de las cuatro citas españolas, solo se queda fuera el Gran Premio de Aragón que se disputa entre el 28 y el 30 de agosto en el Circuito de Motorland.

"Gracias a esta alianza, Mediaset España refuerza su compromiso con la difusión del deporte en abierto y con la cobertura de grandes acontecimientos de motor, facilitando el acceso de los espectadores a competiciones de máximo nivel y contribuyendo a acercar estos eventos deportivos a la amplia audiencia que los sigue en España", explica el grupo de comunicación en su nota.