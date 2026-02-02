Golpe político en la IndyCar: Trump fuerza una nueva carrera en el reinado de Àlex Palou

A falta de un mes para el inicio de la nueva temporada de Indycar una de las competiciones más reconocidas en los Estados Unidos, ha saltado la noticia de que el campeonato gozará de una cita más en su calendario. Y poco tiene que ver con que la organización de este mismo así lo haya decidido. De hecho, mucho tiene que ver con decisiones puramente políticas.

Donald Trump se ha convertido, a lo largo de los últimos meses, en una de las figuras más mediáticas. No solo por el mero hecho de ser el presidente de uno de los países más reconocidos del globo, sino también por sus controvertidas medidas a la hora de gestionar el territorio. Lo que nadie esperaba era que sus drásticas decisiones terminasen por involucrar una disciplina como el 'motorsport'.

El pasado viernes, el presidente firmó una orden ejecutiva para celebrar una carrera de IndyCar en las calles de Washington, con motivo del 250º aniversario del país que actualmente gobierna, que se celebra el 4 de julio. Por lo tanto, el calendario no solo constará de 16 carreras, sino que serán 17 las veces que los pilotos verán apagarse el semáforo.

La idea no es otra que diseñar un circuito de carreras cuyo recorrido pase por las inmediaciones de la Casa Blanca, por emblemas de la capital estadounidense como podría ser el National Mall. El anuncio se produjo desde el mismo Despacho Oval. "Creo que puede establecer un récord en las carreras. Va a ser muy, muy importante. Celebramos la grandeza del automovilismo estadounidense", dijo Trump.

Cabe destacar que la Indycar tiene una gran influencia al otro lado del charco, y que, según datos de la pasada temporada, tiene un promedio de 1,36 millones de espectadores por carrera, una cifra que incrementó el 27% respeto a la temporada 2024. "Este será un evento verdaderamente memorable que celebra la independencia de nuestro país y el legado de patriotismo, innovación y excelencia que impulsa el automovilismo en todo Estados Unidos", valoró, Roger Penske, propietario del campeonato.

En cuanto a la carrera, es poco lo que se sabe más allá de que se celebrará el próximo 23 de agosto en la capital. Recibirá el nombre de 'América250 Grand Prix' y se celebrerá justo después de la cita en Markham (Ontario) y una semana antes de la primera de las citas en Wisconsin.

El dominio de Palou

En cuanto al campeonato, queda menos de un mes para el pistoletazo de salida, que se producirá con la primera carrera el próximo 1 de marzo para el Gran Premio de St. Petersburg. Àlex Palou arrancará como vigente campeón de la categoría y también de la cita más destacada del curso, las 500 Millas de Indianápolis, que se celebrarán el fin de semana del 24 de mayo.

Habrá que esperar para saber cómo iniciará la temprada el piloto catalán de Chip Ganassi tras arrasar el pasado curso con 711 puntos y llevarse ocho victorias. Sin duda, talento no le falta. Y arrancará como claro favorito.