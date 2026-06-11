Genesis se viste de gala para sus primeras 24 Horas de Le Mans

Genesis ha aterrizado en el Mundial de Resistencia en 2026 con éxito. La firma de lujo de Hyundai ha logrado puntuar en su segunda participación (una 8º posición del #17 en Spa-Francorchamps) y se vestirá de gala para hacer historia en su debut en las 24 Horas de Le Mans, siendo la primera firma surcoreana que participa.

La decoración lava de Genesis para las 24 Horas de Le Mans / Genesis

En septiembre de 2024, Genesis anunció oficialmente su entrada en el WEC, lanzando el programa Genesis Magma y dando su primer paso en el mundo de las carreras. Además, la firma de lujo de Hyundai logró un hito, convirtiéndose en la primera marca surcoreana en participar en el Mundial de Resistencia. Genesis vuelve a su origen y cambia su ‘Elegancia Atlética’ de los colores negros que vistieron al Hypercar en Imola y Spa.

Los dos prototipos GMR-001 #17 (André Lotterer, Luis Felipe Derani y Mathys Jaubert) y #19 (Dani Juncadella, Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin) tendrán colores naranjas y rojos, que se inspiran en la lava que da nombre a Magma, en referencia a los orígenes volcánicos de la península coreana y a la energía que yace bajo la superficie de Corea del Sur.

Los colores naranjas y rojos de Genesis en pista / Genesis

Estos colores lava que luce Genesis durante todo el fin de semana de las 24 Horas de Le Mans, también hacen referencia a la humildad de todos los surcoreanos. El naranja Magma, un tono que simboliza la vibrante energía de Corea, fluye en la parte delantera hasta el rojo intenso en la trasera, evocando una sensación de velocidad e intensidad creciente, reflejando la temperatura de un motor de alto rendimiento. Además, la firma de lujo de Hyundai presentó su programa en el WEC con estos colores: “Los aficionados y seguidores han expresado abiertamente su entusiasmo por el diseño conceptual Magma Orange que se presentó el año pasado. Más que un diseño de competición, es una declaración artística donde el color y la forma transmiten la identidad de rendimiento única de Genesis”, afirma Luc Donckerwolke, director creativo de la marca surcoreana.

Genesis hace historia en el WEC y en las 24 Horas de Le Mans

Genesis es la primera marca surcoreana que participa en el Mundial de Resistencia y en las míticas 24 Horas de Le Mans, prueba que acompaña al GP de Mónaco de Fórmula 1 y a las 500 Millas de Indianápolis en la Triple Corona. “Nuestro debut en las 24 Horas de Le Mans es un momento trascendental para Genesis Magma Racing. Desde que anunciamos el programa, esta fecha ha estado en el punto de mira de muchos”, dice Cyril Abiteboul, director del equipo Genesis.

Dani Juncadella con el Genesis #19 en Le Mans / @dani_juncadella

Dani Juncadella ha competido dos veces en Le Mans en la categoría GT3, pero está “emocionado” porque debuta en la Hypercar, la primera división del WEC y las 24 Horas de Le Mans. Genesis y el español están preparados para la mítica carrera: “Hicimos una prueba de resistencia en Le Castellet, así que creemos que hemos dado algunos pasos adelante para superar los pequeños contratiempos que tuvimos en Imola y Spa, por lo que el coche debería estar en buena forma”.

“Si conseguimos que ambos GMR-001 Hypercars lleguen a la meta, será el mayor logro que podamos obtener para el resto del año”, expresó Abiteboul. Genesis viene en buena dinámica tras sumar sus primeros puntos (8º puesto del #17 en Spa-Francorchamps) en tan solo su segunda carrera en el WEC. Para ser las primeras 24 Horas de Le Mans, los dos Genesis se han clasificado para luchar por la pole el jueves 11 de junio a partir de las 21:05 (horario peninsular español). El Genesis #19 con Dani Juncadella al volante, acabó la sesión 11º y el #17 fue 13º.