Gabriel Marcelli, tras su primera victoria mundialista: "Piensan en mí como un relevo de Toni Bou, y pesa"

Suele decirse que una sola decisión tiene el poder de cambiar el transcurso de una vida. Y en cierto modo, así fue para Gabriel Marcelli (O Rosal, 2000). Nada hubiese sido igual para Gabri (así es como le llaman quienes tienen la suerte de conocerle) si hubiese decidido seguir compitiendo en Motocross, deporte en el que se inició a los cuatro años y donde compartió batallas con auténticos prodigios de la disciplina, como Jorge Prado o Rubén Fernández. Nada hubiese sido igual sin su paso por el Enduro. Y por supuesto, nada hubiese sido lo que es ahora si a los diez años no hubiese decidido dejarlo por el Trial. Aquello cambió su vida.

Se enamoró de la disciplina y su talento le ha llevado a ser una de las promesas de nuestro país. Ha logrado ganar cinco Campeonatos de España en categorías inferiores, dos Campeonatos de Galicia y uno de Catalunya. Se llevó el Mundial de Trial2 y el Campeonato de Europa en 2019. También sabe lo que es coronarse el Trial de las Naciones, con el equipo estatal, en dos ocasiones.

Compites para el Repsol Honda HRC desde 2022, equipo referencia en la disciplina. ¿Qué significó para ti que te ofreciesen un puesto en sus filas?

Es un sueño para cualquier niño que se meta en el mundillo del Trial. Es el mejor equipo, el más fuerte, el más potente. Yo empecé por la cantera, en una especie de escuela que tenían de equipo satélite que partía desde Montesa [fábrica con la que compiten los pilotos del Repsol Honda HRC]. Fui mejorando y cuando llevaba cinco o seis años con la marca decidieron que estaba preparado para dar el salto al equipo oficial. Fue después de que se retirase Takahisa Fujinami, nuestro Team Manager actual. Poder estar en el equipo, donde las condiciones son tan buenas y donde hay tan buen ambiente, es todo un privilegio.

Gabriel Marcelli durante una de las citas del Campeonato del Mundo de TrialGP / Repsol Honda Team Trial

¿Se siente la presión al llevar los colores del equipo?

Evidentemente, se siente. Posiblemente, sea el equipo con más exigencia de resultados de nuestro deporte. Ser compañero de Toni Bou, 37 veces Campeón del Mundo, es una gran responsabilidad. Al compartir equipo con él, piensan en mí como un relevo, y pesa. Por suerte, yo lo llevo bien.

Compartes mucho tiempo con Toni. ¿Cómo es trabajar con el mejor de la historia?

Él siempre que puede me echa un cable. Me ayuda, me tiene un poco como su pupilo. Eso hace que yo año a año vaya mejorando. Para mí es un privilegio compartir equipo con él. No solo es el mejor trialero, sino que es el mejor deportista de la historia. No existe persona con más títulos que él. Es una gran responsabilidad, porque piensan en mí como un relevo, pero yo creo que otro Toni nunca va a existir.

Toni Bou no solo es el mejor trialero, sino que es el mejor deportista de la historia. No existe persona con más títulos que él. Piensan en mí como un relevo, pero yo creo que nunca va a existir otro Toni. Gabriel Marcelli — Piloto del Mundial de Trial

Habrás podido aprender muchas cosas de él...

Sí, especialmente a no tirar nunca la toalla. Toni es muy luchador, en su día a día también, pero especialmente en las carreras. En el Trial es muy fácil perder la concentración y cometer errores, y él, aunque los haga, nunca desiste. Lucha y lucha, y eso es lo que hace la diferencia. Por eso tiene tantos mundiales y victorias, aparte de tener un talento y un nivel estratosférico. Eso es un poco lo que me ha transmitido siempre: siempre luchar. Hasta la última zona de la carrera todo puede pasar.

De hecho, se le vio muy feliz de que consiguieses tu primera victoria tras el fin de semana en Estados Unidos.

Lo primero que hizo fue darme un abrazo y darme la enhorabuena, porque obviamente es un ganador, le encanta ganar como a todos, pero estaba supercontento de que yo hubiese conseguido mi primera victoria.

Toni Bou observa a Gabri Marcelli tras su primera victoria en el mundial de Trial / Repsol Honda Team Trial

Hablemos de esa primera victoria. ¿Cómo la viviste?

La verdad es que me fue muy bien, estuve superconcentrado, especialmente el domingo, el sábado las cosas no fueron como me hubiese gustado. Por eso, me senté con el equipo, hablamos algunos temas, se solucionaron algunos problemas y el domingo salí con otra mentalidad. La clave fue que mantuve la concentración desde la zona 1 hasta la última.

¿Qué te faltó para conseguirla antes?

Técnicamente creo que tenía un muy buen nivel, pero creo que quizás me faltaba orden en las últimas zonas. Acababa poniéndome un punto más nervioso, desconcentrándome. Sabía que me jugaba mucho y eso pasa factura. Toni [Bou] nunca afloja, está al 100% siempre, y cuando estaba por delante de él siempre la acababa liando en las últimas zonas.

Empezaste la temporada de Trial Indoor en Madrid con una quinta posición. Hiciste seis podios después de eso y acabaste el Mundial tercero. ¿Cómo valoras tu temporada?

La temporada de X-Trial no empezó especialmente bien. Con el resultado de Madrid no estaba nada contento, como tampoco lo estaba con el nuevo reglamento que también consideraba un poco injusto, todavía lo considero, igual que los otros pilotos. Es un reglamento que ha cambiado bastante y, bueno, premia un poco la aleatoriedad. Después entendí un poco cómo funcionaba, cuál era el criterio de los jueces, cómo se tenían que afrontar las carreras, tuve que cambiar un poco el chip.

Al final, a nivel técnico tenía para estar mucho más adelante, un quinto no me representaba para nada. Para las siguientes carreras decidí cambiar un poco la estrategia de carrera, analizar todo un poquito mejor y ya automáticamente empecé a mejorar posiciones. Sí que es cierto que igualmente no quedé muy contento con la temporada indoor porque, bueno, consideré que podía haberlo hecho mejor. Este año no hubo ninguna carrera en la que realmente me notase superpotente o superfuerte, pero al final es como todo, hay temporadas y temporadas. Al terminar, con lo que me quedé fue con el hecho de haberme adaptado y haberle dado la vuelta a la situación inicial.

Para tener repercusión como MotoGP, creo que en Trial habría que realizar un cambio en el reglamento, buscando hacer carreras un poco más cortas y dinámicas. También mejoraría con carreras en paralelo entre pilotos. Gabriel Marcelli — Piloto del Mundial de Trial

El cambio de superficies entre X-Trial y el TrialGP debe influir...

Desde luego que sí, no es lo mismo entrenar en un recinto indoor, donde los obstáculos están creados para la competición, que en el aire libre, donde entrenas en la montaña. Fuera no hay dos suelos iguales, no hay dos montañas iguales, mientras que en X-Trial los obstáculos y el suelo se parecen. En cuanto a mí, independientemente de si es indoor u outdoor, suelo ir mejor en terrenos de buen agarre, piloto bastante mejor. Desde luego que lo noto, dependiendo del tipo de carrera, cuando ya veo las zonas, como podría ser en sitios húmedos por ejemplo, ya sé si me va a costar o no.

Entre los dos campeonatos mundiales y el Campeonato de España, tienes un calendario apretado. ¿Cómo lo haces para poder entrenarte y mantener la forma pese al cansancio?

Es complicado, creo que tenemos demasiadas carreras. Apenas descansamos, pero es igual para todos. No es fácil porque los tres campeonatos son muy diferentes entre sí, el reglamento es distinto en indoor. Al aire libre, por ejemplo, las carreras son muy largas, por lo que hay que entrenar de una forma distinta. Estamos todo el año compitiendo, y ahora también estamos luchando para buscar, al menos, un par de meses de parón donde podamos desconectar un poco. También incluso por si hay que hacer alguna operación para tratar una lesión, poder hacerlo con suficiente tiempo de recuperación y sin disputar la temporada íntegra lesionados.

¿Cómo son las lesiones por caer en superficies tan complicadas como en las que pilotáis?

Aunque parezca que el Trial es peligroso por donde caemos y cómo caemos, en general no nos lesionamos demasiado. Es cierto que el tema golpes y heridas es algo de nuestro día a día, ya que solemos caer sobre piedras o arena. Pero cuando caemos, no accidentes tan duros como en Motocross o MotoGP, donde van a grandes velocidades. Allí están acostumbrados a romperse muchos huesos.

Este fin de semana compites en el Campeonato de España. Llegas a Pobladura (León) como líder por delante de Jaime Busto, tu rival directo. ¿Qué esperas de lo que queda de temporada?

El objetivo es ganar. Lo era el pasado, y el anterior. Hemos hecho ya cuatro carreras y nos quedan tres. Por ahora estoy muy contento, me noto fuerte, y en la última carrera en Andorra le cogí unos cuantos puntos de ventaja a Jaime [actualmente, 6], por lo que este fin de semana si todo va bien y al menos quedo en una de las dos carreras primero, se me pondrá el Campeonato bastante a tiro. Este fin de semana pinta bien, me noto fuerte encima de la moto.

¿Cuál es la clave para lograr buenos resultados en Trial?

La concentración. Creo que es uno de los deportes más complicados a nivel concentración, porque vas viendo cómo tus rivales hacen las zonas delante de ti, mientras tú esperas. Le vas dando vueltas a la cabeza. Además, tienes que visualizar muy bien lo que vas a hacer con la moto, porque te juegas mucho en muy poco espacio. Cualquier despiste te puedes caer. La comparativa podría ser un poco como cuando en un partido de fútbol se tira un penalti. Es ese momento justo antes de tirar el penalti, que estás tranquilo a nivel físico pero que tu cabeza va a mil. De ti depende meter o no el gol, ganar el partido o no ganarlo. A nivel mental, el Trial te obliga a ser súper fuerte.

¿Qué le falta a tu deporte para ser tan conocido como podrían serlo otras disciplinas del motociclismo como MotoGP o Motocross?

Y yo creo que eso se podría cambiar fácilmente, porque a nivel visual es muy estético, muy bonito. Especialmente en los triales indoor, cuando están bien organizados, se venden muy bien las entradas, y a la gente suele salir encantada. Creo que mejoraría con un cambio en el reglamento, buscando hacer carreras un poco más cortas, un poco más dinámicas, para que así se pudiesen televisar mejor. También iría bien un poco más de duelo entre los pilotos, como las antiguas carreras en paralelo. Según mi opinión, le falta un poco de dinamismo y agresividad. En el formato actual, ningún piloto se enfrenta a otro, sino que primero hace las zonas uno y luego el otro. Con esto veríamos un poco más de velocidad y creo que sería más fácil de vender y crecer.